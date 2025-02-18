Компания хочет продвигать контент, созданный игроками.

Сообщается, что Rockstar встретилась с разработчиками Fortnite и Roblox, чтобы обсудить создание онлайн-экосистемы GTA 6, которая позволила бы игрокам загружать пользовательский контент.

По информации издания Digiday, в GTA 6 планируется добавить возможность создавать пользовательские моды, которые могут напоминать отдельные игры, как например в Roblox.

Однако встреча разработчиков прояснила ещё не все вопросы. Например, так и не было решено, какую выгоду будут получать игроки, которые решили отдать Rockstar свою интеллектуальную собственность.

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Также издание VGC вспомнило, что в ещё в 2023 году Rockstar наняла к себе в штат группу моддеров CFX.RE, которая стоит за самыми популярными инструментами для моддинга GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Ранее мы рассказывали, что журналисты издания Kotaku рассчитали точную дату релиза GTA 6. Игра должна выйти 28 октября 2025 года.

Кроме того, глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Это уже устоявшаяся традиция Rockstar, выпускать свои игры в разное время.

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