Музыканты посетили игровое ток-шоу Animal Talking, где исполнили песню The Valley of the Pagans.

Британская группа Gorillaz посетила онлайн-шоу Animal Talking, которое проводится в игре Animal Crossing: New Horizons. Там музыканты представили свой новый сингл – песню The Valley of the Pagans.

Gorillaz в ток-шоу Animal Talking

Песня The Valley of the Pagans – это девятый сингл с альбома Gorillaz под названием Song Machine, Season One: Strange Times. Помимо самих участников коллектива, над каждым из 11 треков пластинки работали приглашенные артисты. Одним из таких стал Элтон Джон. Знаменитый британский певец и композитор недавно появился в анимационном клипе Gorillaz на песню The Pink Phantom.

Элтон Джон и Gorillaz в клипе The Pink Phantom

Ток-шоу Animal Talking

Animal Talking – ток-шоу, которое появилось в игре Animal Crossing: New Horizons в апреле 2020 года.

Его создал Гэри Уитта – бывший главный редактор игрового издания PC Gamer и сценарист фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Ранее в эфире онлайн-шоу появлялся глава компании Xbox, Фил Спенсер, британский певец Стинг, который представил на шоу новую версию своей песни Don't Stand So Close To Me, а также актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд.

Автор: Сергей Коршунов