PlayStation Showcase сплошь состояла из анонсов и трейлеров. И хотя громких дебютов было немного, шоу оказалось насыщенным. Мы уже писали о ремейке Metal Gear Solid 3: Snake Eater и коллекции из трех первых частей серии, трейлерах Assassin's Creed Mirage и Alan Wake 2, геймплейной демонстрации Marvel's Spider-Man 2 и показе портативной консоли Project Q. А в этом материале УНИАН решил собрать остальные игры, которые продемонстрировали в рамках PlayStation Showcase.
Ghostrunner 2
Сиквел динамичного экшена в киберпанковой стилистике. Разработчики пообещали реализовать большой мир и диалоги с персонажами, а боевую систему — значительно улучшить. Появятся также скоростные поездки на мотоцикле по локациям. Релиз в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.
Immortals of Aveum
Показали новый трейлер магического шутера с кучей геймплейных кадров. Можно увидеть применение разных способностей, а также бои с боссами.
Helldivers 2
Кооперативный шутер анонсировали трейлером с шутками и геймплеем. Сиквел отметится богатым арсеналом, кастомизацией оружия и наличием множества врагов.
Phantom Blade Zero
Анонсирована китайская версия Sekiro. Это будет экшен со сложной боевой системой, в которой предстоит стать Темным Наездником и выполнить миссию своего Ордена. Судя по трейлеру, можно рассчитывать на высокую динамику боев и разные навыки обращения с холодным оружием.
Sword of the Sea
Новая игра от творцов Journey и Abzu. Пользователей ждет медитативное путешествие по пустыне на мече, который выступает импровизированным скейтбордом.
The Talos Principle 2
Сиквел тоже будет трехмерной игрой-головоломкой с кучей пазлов. События разворачиваются в футуристическом мире, наполненном разнообразными механизмами.
Neva
Новое приключение с приятной стилистикой от Nomada Studio, известной благодаря GRIS.
Cat Quest: Pirates of the Purribean
Милый экшен о приключениях кошака-пирата в Карибском море. Будут бои, поиск секретов и путешествия на корабле. Релиз — в 2024 году.
Foamstars
Очередной молодежный онлайн-шутер. В игре с видом от третьего лица яркие персонажи стреляют друг в друга большими пенными пузырями. Square Enix пытается отвоевать немного славы у Fortnite.
Teardown
Воксельная песочница с возможностью разрушить абсолютно любой предмет окружения выйдет на PlayStation.
The Plucky Squire
Геймплейный трейлер любопытного приключенческого экшена. Часть событий игры разворачивается на страницах рисунков, а другая — в реальности.
Towers of Aghasba
Новый симулятор выживания в фэнтезийном мире. Из особенностей – применение глайдера, верховая езда и необычные животные.
Final Fantasy XVI
Мрачный трейлер в честь близкого запуска игры. Ролик демонстрирует суровый тон, которым пропитана FFXVI.
Revenant Hill
Премьерный показ двухмерного приключения про кота Твигса, который ищет спокойное место в опасном мире, чтобы наконец-то выспаться.
Street Fighter 6
Трейлер сюжетного режима с возможностью создать своего персонажа. В истории будут участвовать знаменитые бойцы из серии.
Ultros
Космическое научно-фантастическое приключение, которое выйдет в 2024 году. Пользователям предстоит исследовать гигантскую утробу Саркофаг и сразиться с древним демоническим существом по имени Ультрос.
PS VR2
Заметную часть презентации посвятили анонсам для гарнитуры виртуальной реальности. На устройстве появятся ремейк Resident Evil 4, Crossfire: Sierra Squad, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, Synapse и Beat Saber с песнями Queen.
Marathon
Новый многопользовательский шутер от Bungie, создателей Halo и Destiny. В игре будут богатые возможности для настройки персонажа, оружия и даже геймплея в целом. А еще обещают интересную вселенную со своими историями.
Concord
Еще один многопользовательский шутер и тоже от внутренней команды Sony — Firewalk Studios. Релиз состоится где-то в 2024 году на ПК и PlayStation 5.