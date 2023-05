Презентация получилась насыщенной, но без множества громких анонсов.

PlayStation Showcase сплошь состояла из анонсов и трейлеров. И хотя громких дебютов было немного, шоу оказалось насыщенным. Мы уже писали о ремейке Metal Gear Solid 3: Snake Eater и коллекции из трех первых частей серии, трейлерах Assassin's Creed Mirage и Alan Wake 2, геймплейной демонстрации Marvel's Spider-Man 2 и показе портативной консоли Project Q. А в этом материале УНИАН решил собрать остальные игры, которые продемонстрировали в рамках PlayStation Showcase.

Ghostrunner 2

Сиквел динамичного экшена в киберпанковой стилистике. Разработчики пообещали реализовать большой мир и диалоги с персонажами, а боевую систему — значительно улучшить. Появятся также скоростные поездки на мотоцикле по локациям. Релиз в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Immortals of Aveum

Показали новый трейлер магического шутера с кучей геймплейных кадров. Можно увидеть применение разных способностей, а также бои с боссами.

Helldivers 2

Кооперативный шутер анонсировали трейлером с шутками и геймплеем. Сиквел отметится богатым арсеналом, кастомизацией оружия и наличием множества врагов.

Phantom Blade Zero

Анонсирована китайская версия Sekiro. Это будет экшен со сложной боевой системой, в которой предстоит стать Темным Наездником и выполнить миссию своего Ордена. Судя по трейлеру, можно рассчитывать на высокую динамику боев и разные навыки обращения с холодным оружием.

Sword of the Sea

Новая игра от творцов Journey и Abzu. Пользователей ждет медитативное путешествие по пустыне на мече, который выступает импровизированным скейтбордом.

The Talos Principle 2

Сиквел тоже будет трехмерной игрой-головоломкой с кучей пазлов. События разворачиваются в футуристическом мире, наполненном разнообразными механизмами.

Neva

Новое приключение с приятной стилистикой от Nomada Studio, известной благодаря GRIS.

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Милый экшен о приключениях кошака-пирата в Карибском море. Будут бои, поиск секретов и путешествия на корабле. Релиз — в 2024 году.

Foamstars

Очередной молодежный онлайн-шутер. В игре с видом от третьего лица яркие персонажи стреляют друг в друга большими пенными пузырями. Square Enix пытается отвоевать немного славы у Fortnite.

Teardown

Воксельная песочница с возможностью разрушить абсолютно любой предмет окружения выйдет на PlayStation.

The Plucky Squire

Геймплейный трейлер любопытного приключенческого экшена. Часть событий игры разворачивается на страницах рисунков, а другая — в реальности.

Towers of Aghasba

Новый симулятор выживания в фэнтезийном мире. Из особенностей – применение глайдера, верховая езда и необычные животные.

Final Fantasy XVI

Мрачный трейлер в честь близкого запуска игры. Ролик демонстрирует суровый тон, которым пропитана FFXVI.

Revenant Hill

Премьерный показ двухмерного приключения про кота Твигса, который ищет спокойное место в опасном мире, чтобы наконец-то выспаться.

Street Fighter 6

Трейлер сюжетного режима с возможностью создать своего персонажа. В истории будут участвовать знаменитые бойцы из серии.

Ultros

Космическое научно-фантастическое приключение, которое выйдет в 2024 году. Пользователям предстоит исследовать гигантскую утробу Саркофаг и сразиться с древним демоническим существом по имени Ультрос.

PS VR2

Заметную часть презентации посвятили анонсам для гарнитуры виртуальной реальности. На устройстве появятся ремейк Resident Evil 4, Crossfire: Sierra Squad, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, Synapse и Beat Saber с песнями Queen.

Marathon

Новый многопользовательский шутер от Bungie, создателей Halo и Destiny. В игре будут богатые возможности для настройки персонажа, оружия и даже геймплея в целом. А еще обещают интересную вселенную со своими историями.

Concord

Еще один многопользовательский шутер и тоже от внутренней команды Sony — Firewalk Studios. Релиз состоится где-то в 2024 году на ПК и PlayStation 5.

