Игра выйдет 17 октября.

Одним из главных сюрпризов презентации PlayStation Showcase стал геймплейный трейлер Alan Wake 2 — хоррора с элементами выживания от студии Remedy Entertainment.

В ролике показан городок Брайт-Фоллс, а также Темное место — загадочное измерение, где застрял писатель Алан Уейк после первой части. Трейлер представил второго протагониста на имя Сага Андерсон. Часть игры предстоит пройти в роли этой опытного полицейского агента.

На видео продемонстрировано детализированное окружение и несколько локаций. Сюда, например, относятся заброшенный дом в лесу и улицы города. А еще часть трейлера посвящена битвам. В Alan Wake 2 будут разные враги, в число которых входят уже знакомые тени. Новыми противниками станут могущественные антропоморфные существа. Одно из них носило маску с рогами.

Параллельно Remedy Entertainment поделилась подробностями Alan Wake 2 в блоге PlayStation. По словам разработчиков, сиквел будет самостоятельным, и для его понимания не понадобится проходить первую часть. Игра выйдет 17 октября на ПК (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и Series S.

Другие новые детали Alan Wake 2

Сюжет начинается с приезда Андерсон с ее коллегой, опытным агентом Алексом Кейси в Брайт-Фоллс. Тихий городок сотрясла череда ритуальных убийств, которые должны расследовать полицейские.

Во время поиска улик главная героиня столкнется с Аланом Уэйком. Писатель все это время пытался сохранить рассудок в качестве заключенного в Темном месте.

Игра верна жанру хорроров с элементами выживания, а еще обещает отметиться многослойной историей.

В проекте будет несколько локаций, помимо Брайт-Фоллс. Сюда входит нетронутый лес, окрестности озера и второй городок Уотери. Все эти локации будет изучать Андерсон, тем временем Уэйк попытается найти выход из Темного места.

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