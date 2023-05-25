Инсайдеры были правы.

В середине выставки PlayStation Showcase Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, о котором ранее писали многочисленные журналисты и инсайдеры.

Проект представили кинематографическим трейлером, в котором показывается, как разные животные добывают себе пищу и становятся добычей более сильных хищников. А ближе к концу в кадре появляется главный герой Снейк в обновленном виде.

Игра получит название Metal Gear Solid: Snake Eater без тройки в названии. Подробности проекта пока отсутствуют. Но зато Konami также анонсировала коллекцию из трех оригинальных частей франшизы. Она выйдет уже этой осенью, релиз на момент написания новости заявлен только на PS5, как и в случае с ремейком "тройки".

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: что известно

Впервые слухи о существовании проекта подтвердил портал Video Games Chronicle в октябре 2021 года. Тогда журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали о разработке игры. Затем доказательство слов репортеров нашли в профиле сотрудника сингапурской студии Virtuos на LinkedIn.

А накануне анонса PlayStation Showcase главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон заявил, что на презентации покажут игры от Konami. Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater вошел в это число.

Вас также могут заинтересовать новости: