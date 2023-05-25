Игра действительно станет доступна 12 октября, как и утверждал инсайдер.

Блогер j0nathan была прав: Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года. Об этом стало известно из дебютного геймплейного трейлера игры, который представили в рамках PlayStation Showcase.

Сначала на видео демонстрируется Багдад с окрестностями. Город выполнен в средневековой дальневосточной стилистике: с храмами, квадратными зданиями, крепостями и оригинальными архитектурными элементами. Затем показаны акробатические приемы главного героя Басима. Он лазит по стенам и крышам, раскачивается на перекладинах, убивает стражников с уступа и так далее.

Боевые приемы в ролике тоже присутствуют. В игре действительно сделан упор на стелс: протагонист прячется, устраняет врагов, подкрадываясь со спины, бросает кинжалы и применяет гранаты с красным дымом. А еще в трейлере можно увидеть разговоры с несколькими персонажами, зрелищные добивания противников и фирменные вышки, с помощью которых открывается карта. На последние нужно взбираться и смотреть на город с высоты.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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