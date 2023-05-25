Для ее использования необходимо иметь PlayStation 5.

Инсайдер Том Хендерсон снова оказался прав. В начале апреля он рассказал о портативной консоли от Sony под кодовым названием Q Lite. Устройство действительно существует: японская компания анонсировала его на недавней презентации PlayStation Showcase.

Приставку со сцены представил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Консоль получила название Project Q и выглядит, как увеличенная версия контроллера DualSense, разделенная экраном посередине. Руководитель также подтвердил главную особенность консоли. Все проекты на устройстве будут запускаться с помощью функции Remote Play на PlayStation 5. Последняя позволяет транслировать игровой процесс через Wi-Fi.

То есть Project Q — это не самостоятельное устройство. Оно подойдет лишь тем, у кого есть PS5, и должно работать в непосредственной близости от консоли для стабильной передачи данных.

Что еще известно о Project Q

Больше подробностей Sony не раскрыла, однако Хендерсон давно поделился главными деталями. После анонса устройства в остальной информации от инсайдера можно уже не сомневаться.

Консоль оснащена 8-дюймовым экраном. Это почти на четверть больше, чем у Nintendo Switch.

Project Q обладает адаптивными триггерами, имеет динамики, вход для наушников, кнопки регулирования громкости и прочие атрибуты DualSense.

Целевые показатели устройства — трансляция игр в разрешении 1080р при 60 кадрах/с.

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