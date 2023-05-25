Инсайдер Том Хендерсон снова оказался прав. В начале апреля он рассказал о портативной консоли от Sony под кодовым названием Q Lite. Устройство действительно существует: японская компания анонсировала его на недавней презентации PlayStation Showcase.
Приставку со сцены представил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Консоль получила название Project Q и выглядит, как увеличенная версия контроллера DualSense, разделенная экраном посередине. Руководитель также подтвердил главную особенность консоли. Все проекты на устройстве будут запускаться с помощью функции Remote Play на PlayStation 5. Последняя позволяет транслировать игровой процесс через Wi-Fi.
То есть Project Q — это не самостоятельное устройство. Оно подойдет лишь тем, у кого есть PS5, и должно работать в непосредственной близости от консоли для стабильной передачи данных.
Что еще известно о Project Q
- Больше подробностей Sony не раскрыла, однако Хендерсон давно поделился главными деталями. После анонса устройства в остальной информации от инсайдера можно уже не сомневаться.
- Консоль оснащена 8-дюймовым экраном. Это почти на четверть больше, чем у Nintendo Switch.
- Project Q обладает адаптивными триггерами, имеет динамики, вход для наушников, кнопки регулирования громкости и прочие атрибуты DualSense.
- Целевые показатели устройства — трансляция игр в разрешении 1080р при 60 кадрах/с.