В проекте появится Крейвен-охотник.

Как и ожидалось, в рамках PlayStation Showcase студия Insomniac Games и Sony показали геймплейную демонстрацию Marvel's Spider-Man 2. Ролик включает один из сюжетных фрагментов, бои, заставки и постановочную погоню.

Сначала на видео показан Крейвен-охотник со своими помощниками, который получил заказ на поимку Человеков-пауков и других целей в Нью-Йорке. Затем идут геймплейные кадры, прерывающиеся на сюжетные отрезки. История включает конфликт между Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Первый стал носителем симбиота, что повлияло на характер главного героя.

Противостоянию с Крейвеном-охотником тоже уделена важная роль. А еще в одном из фрагментов главные герои взаимодействовали с разумным дроидом, пока на них не напал Ящер. Он вошел в число центральных противников в Marvel's Spider-Man 2.

Питер Паркер в костюме симбиота получил новый набор способностей. Сюда относятся атаки по области, удары щупальцами, разные варианты взаимодействия с окружением и так далее. А у Майлза Моралеса увеличился арсенал навыков с применением электричества. Стелс в роли этого персонажа тоже стал более разнообразным: появились новые способы скрытного устранения сразу нескольких врагов.

Полеты в Marvel's Spider-Man 2 кажутся даже более скоростными, чем в предыдущих частях. Особенно во время сегментов за Майлза Моралеса, у которого костюм стал одновременно вингсьютом.

Другие подробности из трейлера

Можно выполнять прыжки на длинную дистанцию с помощью хвата паутиной за балки.

Игроки вольны переключаться между Паркером и Моралесом прямо во время геймплея.

Постановочная погоня выполнена в духе предыдущих частей: нужно сражаться, а попутно выполнять акробатические трюки.

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