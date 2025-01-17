Маленький коллектив всегда может сделать что-то особенное, считает Томашкевич.

Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED во главе с Конрадом Томашкевичем, геймдиректором "Ведьмака 3", рассказала о внутренней кухне разработки их нового проекта The Blood of Dawnwalker.

В интервью PC Gamer Томашкевич рассказал, почему команда решила покинуть гиганта CD Projekt RED и создать собственную студию: "Я создал Rebel Wolves, потому что хотел сделать нечто уникальное вместе с друзьями".

По его мнению, малые команды способны на большее: в компактном коллективе легче делиться видением, творческая энергия подогревается свободой экспериментов, что зачастую затруднительно в крупных студиях: "Большие компании склонны придерживаться привычных правил и рамок, а мы хотим разрушать эти барьеры".

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Команда Rebel Wolves собрала под своим крылом множество талантов из CD Projekt RED, в том числе Даниэля Садовски на позиции дизайн-директора и Матеуша Томашкевича в качестве креативного директора. Их опыт работы над "Ведьмаком" позволяет игрокам надеяться на глубокую проработку мира и атмосферу, но при этом разработчики полны амбиций и стремятся идти дальше привычного.

The Blood of Dawnwalker переносит игроков в мрачные Карпаты, где главный герой Коэн - полувампир, получивший задание противостоять темным силам и спасти свою семью. Несмотря на эпическую завязку, команда особенно подчеркивает, что ключ к успеху проекта - это не только масштабная история, но и инновационный подход к разработке. Rebel Wolves ставят перед собой задачу открыть новые горизонты в жанре RPG, экспериментируя с механиками и способами взаимодействия игрока с миром.

Томашкевич подчеркнул важность небольшого коллектива: "У нас в студии царит атмосфера, где каждый может высказать свою идею и сделать что-то особенное. Это позволяет нам работать с безумными концепциями, которые сложно реализовать в крупных компаниях".

Ранее мы рассказывали, что в The Blood of Dawnwalker будет реализована система течения времени. Квесты будут ограничены по времени, но разработчики обещают, что это не будет давить на игрока.

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