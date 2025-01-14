Это повествовательная RPG в сеттинге мрачного фэнтези, действие которой развернется в альтернативной Европе 14-го века.

Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, представила кинематографический трейлер своей дебютной игры в жанре RPG – The Blood of Dawnwalker. В центре сюжета – противостояние людей против вампиров, которые вышли из тени в момент слабости человечества.

Разработку возглавляют геймдиректор третьего "Ведьмака" Конрад Томашкевич и главный по квестам в Cyberpunk 2077 и Witcher Матеуш Томашкевич. Они называют The Blood of Dawnwalker повествовательной песочницей – ни одно прохождение не будет похоже на другое.

Подробностей об игре пока немного. Сеттинг – альтернативная Европа 14-го века. Главным героем будет Коэн, который и человек, и вампир. Ему предстоит спасти свою семью за 30 дней/ночей. В The Blood of Dawnwalker большая роль отводится смене времени суток – ночью привычные локации становятся куда опаснее.

Помимо этого Коэну придется питаться кровью и поддерживать в этом плане баланс. Если вы долго не пили кровь, то можете напасть на собеседника или даже своего друга. Разработчики обещают большой открытый мир и широкую свободу действий.

Игру уже два года разрабатывают на Unreal Engine 5. Она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но дата выхода остается неизвестной – ею и другими подробностями должны поделиться этим летом.

Будет интересно посмотреть, выйдет ли The Blood of Dawnwalker раньше нового "Ведьмака". Проект находится на стадии активного производства, а главной героиней станет повзрослевшая Цири. Над игрой работают сотни ветеранов студии, говорят в CD Projekt.

Ранее мы рассказывали, что каждый NPC в "Ведьмак 4" будет проживать свою историю. CDPR провела огромную работу над этим элементом игры.

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