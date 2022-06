Мероприятие получилось довольно насыщенным.

Прошлой ночью Sony провела презентацию State of Play. Компания сразу сбила градус ожидания и предупредила, что на мероприятии не покажут эксклюзивы PlayStation от ее внутренних студий. Однако прямая трансляция все равно получилась интересной и насыщенной. Об анонсе ремейка Resident Evil 4, трейлере The Callisto Protocol и релизе Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales на ПК мы уже писали. Но мероприятие запомнилось и другими демонстрациями. Какие еще игры показали на State of Play, читайте ниже.

Street Fighter 6

Capcom поделилась с публикой первым полноценным трейлером своего будущего файтинга. В ролике показано несколько знакомых фанатам серии персонажей в новом дизайне. Сюда относятся Рю, Люк, Чунь Ли и другие. Каждый герой обладает уникальными приемами — часть из них, в том числе зрелищные комбинации, показали в трейлере.

Ролик также раскрыл структуру игры. Street Fighter 6 включает стандартные двухмерные сражения, приключенческий режим с видом от третьего лица и Battle Hub. В последнем, судя по всему, реализованы разные социальные активности. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

Final Fantasy XVI

Новый трейлер FFXVI концентрируется на сражениях. Игрокам показали битвы с разными противниками, выполнение комбинаций и двух Доминантов — персонажей, способных призывать огромных могущественных существ Эйконов. В ролике также раскрыли сроки релиза проекта — он выйдет на PS5 летом 2023 года.

Stray

Свежий трейлер игры про бродячего кота в городе роботов показал путешествия по миру, решение головоломок и сегменты скрытного прохождения. А еще ролик подтвердил недавнюю утечку — проект выйдет 19 июля на ПК, PS4 и PS5.

Rollerdrome

Roll7 и Private Division анонсировали экшен-шутер, в котором стрельба сочетается с исполнением трюков на роликах.

Horizon Call of the Mountain

Показали первый трейлер спин-оффа Horizon для PlayStation VR2. Ролик содержит путешествия по миру, секции паркура, встречи с врагами и сражения с использованием лука. Похоже, это будет главная игра для гарнитуры виртуальной реальности следующего поколения от Sony.

Eternights

Анонсировали экшен с элементами симулятора свиданий, действие которого разворачивается во время Апокалипсиса. Нужно и на боевом фронте подраться, и на личном вопросы закрыть. Разработчики, как все уже догадались, японцы. Eternights выйдет в начале 2023 года на ПК, PS4 и PS5.

Season: A letter to the future

Показали новый трейлер милого приключения — релиз состоится осенью 2022 года на ПК, PS4 и PS5.

На мероприятии также анонсировали VR-версии Resident Evil Village и No Man's Sky, а еще показали трейлер The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2.

