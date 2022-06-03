Capcom создает проект в духе обновленных второй и третьей частей серии.

Презентация State of Play, которая состоялась прошлой ночью, открылась анонсом ремейка Resident Evil 4. Об игре ходило много слухов еще с прошлого года, и оказалось, что инсайдеры не врали.

Первый трейлер содержит нарезку кадров с демонстрацией персонажей, противников и основного места действия — деревни в европейской глубинке. Пользователи могут увидеть Леона Кеннеди, Эшли Грэм, Луиса Серу и даже Аду Вонг мельком. Из врагов продемонстрировали жителей села, монахов и главного злодея Озмунда Садлера.

Полностью переработанная графика в ремейке сразу бросается в глаза. Стилистикой игра отсылает к Resident Evil Village, что не удивительно, ведь она была частично вдохновлена "четверкой". Всю визуальную составляющую изменили в соответствии с современными стандартами, однако над анимациями, судя по трейлеру, еще предстоит поработать.

Другие сведения о ремейке Resident Evil 4

По словам разработчиков, в игре старались реализовать самое современное качество хорроров с элементами выживания без потери сути оригинальной игры.

Завязка сюжета сохранилась без изменений: Леон Кеннеди стал специальным агентом на службе президента США. Когда у гаранта похитили дочь, Эшли Грэм, он отправил главного героя ее спасти.

Ход истории частично изменили, однако ее направленность осталась прежней — Леон должен вернуть девушку, а по пути одолеть немало опасных противников.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 23 марта 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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