Речь о Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Прошлой ночью на презентации State of Play Sony порадовала пользователей ПК. В рамках прямой трансляции она объявила, что Marvel's Spider-Man Remastered выйдет на персональных компьютерах. А чуть позже компания сообщила о релизе на ПК и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Таким образом, еще два проекта Sony потеряют статус эксклюзивов PlayStation.

На State of Play показали короткий трейлер ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered. В ролике присутствует нарезка кадров со сражениями и персонажами. Но главное, что в конце видео разработчики объявили точную дату релиза. Marvel's Spider-Man Remastered выйдет на персональных компьютерах уже 12 августа.

Что касается Marvel's Spider-Man: Miles Morales, то ее порт станет доступен чуть позже — осенью текущего года. Переносом двух игр на ПК занимается студия Nixxes Software, которую Sony приобрела в прошлом году. А помогает команде Insomniac Games.

В честь релиза на ПК в блоге PlayStation раскрыли совокупные продажи двух супергеройских проектов. Их тираж на PS4 и PS5 превысил 33 миллиона копий.

Основные подробности Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales

В играх рассказываются истории двух Человеков-пауков – Питера Паркера и Майлза Моралеса соответственно. Каждый из них борется со злодеями, а попутно решает личные проблемы.

Игры обладают открытыми мирами, которые усыпаны дополнительными заданиями и активностями. Сюда относится поимка голубей, предотвращение преступлений, погони за машинами и так далее.

Боевая система в проектах основана на применении разнообразных приемов и контратаках.

Вас также могут заинтересовать новости: