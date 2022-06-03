В ролике также объявили дату релиза игры.

На недавней прямой трансляции State of Play показали первый геймплейный трейлер The Callisto Protocol — хоррора от создателя Dead Space Глена Шофилда. Ролик включает изучение локаций, столкновения с монстрами и несколько пугающих эпизодов. А еще разработчики объявили дату релиза.

Трейлер начинается с демонстрации спутника Юпитера Каллисто и тюрьмы "Черное железо", где разворачивается сюжет. В процессе главный герой Джейкоб Ли изучает коридоры и отсеки места заключения. Он сталкивается с последствиями катастрофы, которая превратила заключенных и сотрудников тюрьмы в биофагов — монстров с человеческими чертами.

Противники встречаются разные: одни могут совершать тяжелые удары, другие — прыгать на Джейкоба, а третьи атакуют за счет своих уникальных мутаций. Чтобы давать отпор монстрам, необходимо использовать оружие. Некоторые его виды показали в трейлере, например, электрическую дубинку.

Жутких эпизодов, способных напугать пользователей, в игре хватает. Один из них присутствует во второй половине ролика. Джейкоб протискивается в небольшом проходе возле трупа, у которого внезапно ожил глаз и начал следить за главным героем.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо".

В сражения с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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