На Deluxe-издание игры также действует скидка до 70%.

Ubisoft решила привлечь внимание аудитории к Far Cry 6. Французское издательство организовало акцию с временным бесплатным доступом к своему шутеру в открытом мире.

Все желающие могут загрузить игру на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S с сегодняшнего дня. Акция продлится до 20 февраля и приурочена ко Дню святого Валентина. Ubisoft дала доступ к полной версии Far Cry 6, которая, в отличие от демо, не ограничена первым островом.

То есть пользователи могут спокойно наслаждать приключением Дани Рохас в тропической Яре. Кооператив во время акции тоже доступен. Согласно данным на сайте How Long to Beat, сюжетная кампания Far Cry 6 проходится за 23 часа. Если очень постараться, то можно дойти до финала за четыре дня при наличии достаточного количества свободного времени. А вот на дополнительные активности у пользователей в среднем уходит еще 17 часов, так что исследовать значительную часть шутера до 20 января будет тяжело.

Видео дня

В любом случае прогресс, достигнутый за период бесплатного доступа, перейдет в полную версию Far Cry 6 в случае покупки. А чтобы сильнее мотивировать пользователей, Ubisoft организовала скидку в размере 70% на Deluxe-издание игры в Ubisoft Store. Его можно приобрести за 366 гривен. Однако цены на стандартную версию, Gold и сезонный абонемент с дополнениями не изменились. С чем связана такая выборочность, неизвестно.

Подробнее про Far Cry 6

Сюжет игры посвящен борьбе против Антона Кастильо. Дани Рохас присоединится к сопротивлению и попытается свергнуть правителя.

В проекте реализован большой открытый мир с множеством активностей. К ним относятся диверсионные миссии, спасение революционеров, зачистка аванпостов и прочее.

Far Cry 6 — это первая игра серии, где есть полноценный город. Пользователи могут прятать оружие и свободно передвигаться по нему, не привлекая внимания солдат. А еще сражения среди густой застройки должны ощущаться иначе в сравнении со стычками в естественных условиях.

Far Cry 6 вышла 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: