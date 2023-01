У Ubisoft запланирована масштабная линейка, но пока непонятно, насколько успешной она будет.

Проверенный инсайдер Том Хендерсон продолжает делиться секретными сведениями из стана Ubisoft. Ранее он рассказал о проблемах в издательстве и сообщил, что в один момент оно трудилось над дюжиной королевских битв, которые потом отменили. А теперь информатор рассказал, какие 11 проектов компания планирует выпустить в течение следующего финансового года.

Хендерсон опубликовал заметку на своем сайте Insider Gaming. В материале инсайдер подробно описал игровую линейку Ubisoft на 12 месяцев, начиная с апреля 2023 года. Большинство проектов в списке уже анонсированы и известны пользователям. Но есть один сюрприз — гоночная аркада The Crew 3. Она проходит под кодовым названием Project Orlando и изначально разрабатывалась в качестве дополнения к предыдущей части. Но затем масштабы выросли, и добавку сделали полноценным продолжением.

А вот ремейки Prince of Persia: Sands of Time и Splinter Cell отсутствуют в перечне. Многострадальная Beyond Good and Evil 2 тоже не выйдет до апреля 2024 года, хотя уже стала рекордсменом по длительности разработки в истории.

Какие 11 игр выпустит Ubisoft

The Division Heartland — условно-бесплатный кооперативный шутер в антураже постапокалипсиса.

Avatar: Frontiers of Pandora — экшен в открытом мире со сражениями и полетами во вселенной "Аватара".

XDefiant — условно-бесплатный командный шутер с матчами на закрытых аренах и делением бойцов на классы.

Assassin’s Creed Mirage — новая часть знаменитой франшизы экшенов с элементами паркура отправит в Багдад IX века.

Skull and Bones — многострадальный пиратский экшен о приключениях в Индийском океане, который переносили шесть раз.

Project Orland — продолжение The Crew, ориентирующееся на Forza Horizon.

Assassin’s Creed Nexus — эксклюзив для гарнитур виртуальной реальности Oculus 2, информации о нем почти нет.

The Division Resurgence — мобильное ответвление в серии с кооперативными перестрелками и противостояниями между игроками.

Rainbow Six Mobile — версия знаменитого командного шутера для смартфонов.

Assassin’s Creed Codenamed Jade — условно-бесплатная экшен-RPG о Древнем Китае.

Assassin’s Creed для Netflix — еще одна часть серии для мобильных устройств, но на этот раз пользователей ждет эксклюзив стримингового сервиса.

