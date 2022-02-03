Недавно Electronic Arts опубликовала свежий финансовый отчет и провела беседу с инвесторами. В разговоре представители издательства заявили, что собираются выпустить три или четыре пока не анонсированных игры до марта 2023 года. А новая часть Need for Speed удостоилась отдельного упоминания.
Читайте такжеИнформатор рассказал, когда выйдут продолжения Need for Speed, Dragon Age и Star Wars JediКомментарий касательно грядущих релизов Electronic Arts дал финансовый директор издательства Блейк Йоргенсен. Его заявление гласит: "На подходе новая игра Need for Speed, и у нас есть три или четыре игры, которые мы еще не анонсировали. Мы всегда пытаемся найти новые способы расширения нашего портфолио из года в год за счет новых игр, новой интеллектуальной собственности или дополнений".
Формулировка, которую использовал Блейк Йоргенсен, намекает, что Need for Speed не придется долго ждать. Это подтвердил и доверенный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, продолжение гоночной серии выйдет в октябре или сентябре. Прогноз информатор совпадает с заявлением EA, что следующая Need for Speed поступит в продажу до марта 2023 года.
Подробности новой Need for Speed
- Ранее за серию отвечала EA Gothenburg, бывшая Ghost Games. Но после выпуска NFS Heat студию переименовали, сократили и сделали командой поддержки.
- Создание новой части франшизы Electronic Arts доверила Criterion Games. Производство приостанавливали, так как студия помогала DICE доделывать Battlefield 2042.
- Сейчас разработка снова идет по плану, однако подробности проекта Criterion пока не разглашает. Ранее она лишь показала несколько моделей машин из новой Need for Speed.