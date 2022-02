Новая часть знаменитой серии должна появится уже в этом году.

Недавно Electronic Arts опубликовала свежий финансовый отчет и провела беседу с инвесторами. В разговоре представители издательства заявили, что собираются выпустить три или четыре пока не анонсированных игры до марта 2023 года. А новая часть Need for Speed удостоилась отдельного упоминания.

Читайте такжеИнформатор рассказал, когда выйдут продолжения Need for Speed, Dragon Age и Star Wars JediКомментарий касательно грядущих релизов Electronic Arts дал финансовый директор издательства Блейк Йоргенсен. Его заявление гласит: "На подходе новая игра Need for Speed, и у нас есть три или четыре игры, которые мы еще не анонсировали. Мы всегда пытаемся найти новые способы расширения нашего портфолио из года в год за счет новых игр, новой интеллектуальной собственности или дополнений".

Формулировка, которую использовал Блейк Йоргенсен, намекает, что Need for Speed не придется долго ждать. Это подтвердил и доверенный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, продолжение гоночной серии выйдет в октябре или сентябре. Прогноз информатор совпадает с заявлением EA, что следующая Need for Speed поступит в продажу до марта 2023 года.

Подробности новой Need for Speed

Ранее за серию отвечала EA Gothenburg, бывшая Ghost Games. Но после выпуска NFS Heat студию переименовали, сократили и сделали командой поддержки.

Создание новой части франшизы Electronic Arts доверила Criterion Games. Производство приостанавливали, так как студия помогала DICE доделывать Battlefield 2042.

Сейчас разработка снова идет по плану, однако подробности проекта Criterion пока не разглашает. Ранее она лишь показала несколько моделей машин из новой Need for Speed.

