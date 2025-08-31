Пока что в Морровинде нет геймплея, но это пока.

Моддер InfernoPlus, известный по своим безумным экспериментам с Halo и Dark Souls, вернулся с новым проектом. На этот раз перенёс Morrowind на движок Elden Ring.

В свежем видео автор рассказал о ходе работы. По его словам, это настоящий мод, над которым он трудится уже несколько месяцев. Проект пока не завершён, а сам InfernoPlus оценивает прогресс примерно в половину, хотя признаётся, что при таком масштабе точные сроки спрогнозировать сложно.

На текущем этапе мод целиком перенёс мир Morrowind, но никакого геймплея пока ещё нет. Герой бегает и перекатывается в стиле Elden Ring, только теперь по знакомым просторам Вварденфелла.

Изначально InfernoPlus хотел использовать движок Dark Souls: Remastered, но тот попросту не справился с плотностью мира Morrowind. Попытка на базе Dark Souls 3 тоже оказалась крайне ограниченной - игра еле тянула столь крупные ландшафты.

А вот Elden Ring оказался идеальной площадкой - за последние годы сообщество моддеров накопило кучу инструментов, и сам движок куда гибче: "Ну и в целом Elden Ring - просто гораздо лучшая игра, чем Dark Souls 3".

У InfernoPlus это далеко не первый безумный эксперимент. Он уже встраивал оружие из Halo в Dark Souls: Remastered, а позже сделал полноценные мультиплеерные карты Halo внутри Dark Souls.

