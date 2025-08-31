Моддер InfernoPlus, известный по своим безумным экспериментам с Halo и Dark Souls, вернулся с новым проектом. На этот раз перенёс Morrowind на движок Elden Ring.
В свежем видео автор рассказал о ходе работы. По его словам, это настоящий мод, над которым он трудится уже несколько месяцев. Проект пока не завершён, а сам InfernoPlus оценивает прогресс примерно в половину, хотя признаётся, что при таком масштабе точные сроки спрогнозировать сложно.
На текущем этапе мод целиком перенёс мир Morrowind, но никакого геймплея пока ещё нет. Герой бегает и перекатывается в стиле Elden Ring, только теперь по знакомым просторам Вварденфелла.
Изначально InfernoPlus хотел использовать движок Dark Souls: Remastered, но тот попросту не справился с плотностью мира Morrowind. Попытка на базе Dark Souls 3 тоже оказалась крайне ограниченной - игра еле тянула столь крупные ландшафты.
А вот Elden Ring оказался идеальной площадкой - за последние годы сообщество моддеров накопило кучу инструментов, и сам движок куда гибче: "Ну и в целом Elden Ring - просто гораздо лучшая игра, чем Dark Souls 3".
У InfernoPlus это далеко не первый безумный эксперимент. Он уже встраивал оружие из Halo в Dark Souls: Remastered, а позже сделал полноценные мультиплеерные карты Halo внутри Dark Souls.
Ранее мы рассказывали, что моддер добавил в ремастер Oblivion пистолет Glock. Игрок расстрелял из него всех обитателей данжа.