Игрок расстрелял из него всех обитателей данжа.

Когда Fallout 3 только анонсировали, скептики насмешливо называли её "Oblivion с пушками". Иронично, что спустя почти два десятилетия Oblivion действительно обзавёлся огнестрелом, пусть и неофициально.

Моддер под ником CosmicBoogaloo представил в Oblivion Remastered полноценный Glock, настоящую рабочую пушку со стрельбой и соответствующими звуками.

Всё реализовано на основе переработанной механики стрельбы из лука. Автор использовал мод Slick Archery, который позволяет менять задержки между фазами натяжения тетивы, и в результате пистолет стреляет моментально.

Видео дня

Чтобы добиться эффекта реалистичности, моддер заменил лук на модель Glock, стрелы на пули, а звуки и анимации подогнал под огнестрельное оружие.

В видео-демонстрации автор зачистил данж, заполненный дреморами. Видно, что игра явно не была готова к таким инновациям, поэтому анимации с пистолетом выглядят очень криво.

Ранее мы рассказывали, что моддеры добавили в ремастер Oblivion мультиплеер в духе Dark Souls. С этим модом можно оставлять послания для других игроков, прямо как в играх FromSoftware.

Кроме того, недавно игрок в ремастер Oblivion потерял свой сейв на 80 часов из-за отравленного яблока. Будьте осторожны с Тёмным братством.

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