Эти проекты станут отдушиной для ценителей качественной графики.

Digital Foundry — это подразделение портала Eurogamer, которое занимается техническим анализом игр на профессиональном уровне. Недавно его эксперты определили самые красивые проекты 2021 года. Среди победителей оказались два эксклюзива PlayStation 5.Читайте такжеИгрок устроил в The Matrix Awakens километровую пробку – зрелище получилось впечатляющим

Сначала специалисты отметили демоверсии NVIDIA Marbles RTX и The Matrix Awakens. Они надеются, что через пять лет все игры будут обладать похожим качеством визуальной составляющей. Далее эксперты перечислили проекты, которые не вошли в число победителей, но достойны внимания. Речь о Deathloop, Resident Evil Village, Kena: Bridge of Spirits, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Metro Exodus Enhanced Edition, The Ascent и Metroid Dread.

Список лидеров

Третье место занял экшен с элементами "рогалика" Returnal. Digital Foundry понравилось, что игра исполняется при стабильных 60 кадрах/с и впечатляет качественной картинкой с превосходной реализацией частиц.

Вторая позиция неожиданно досталась Lego Builder’s Journey. Этот относительно небольшой проект вошел в список победителей благодаря технологии трассировки лучей. Ее прекрасное исполнение приблизило картинку в игре к фотореализму.

А условное "золото" Digital Foundry отдала Ratchet & Clank: Rift Apart. По словам экспертов, местами игра выглядит даже лучше, чем мультфильмы Pixar. Наверное, это самая высокая похвала для проекта с анимационной стилистикой.

