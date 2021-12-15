Такая реализация трафика редкость даже для полноценных проектов.

Пользователи продолжают изучать технодемо The Matrix Awakens, которое создали по мотивам фильма "Матрица: Воскрешение" на движке Unreal Engine 5. Так как в проекте нет сюжета и миссий, игроки устраивают для себя другие развлечения. Недавно они сумели выйти за пределы открытого мира, а теперь посетитель форума Reddit под псевдонимом elalextamez продемонстрировал впечатляющую работу трафика. Он сумел устроить километровую пробку.Читайте такжеИгроки нашли способ, как выйти за пределы мира в The Matrix Awakens и отправиться в город на горизонте

На видео, которое присутствует ниже, показывается автострада с четырьмя полосами. Каждая из них забита автомобилями, которые ждут возможности проехать дальше. Кое-где попадаются пустые пространства, где могли бы уместиться несколько машин. Это означает, что транспортные средства в The Matrix Awakens не всегда правильно рассчитывают дистанцию к ближайшей преграде. Однако просветов в пробке немного – в подавляющем большинстве автомобили стоят плотно друг к другу.

Такая реализация трафика впечатляет. В других играх система не допустила бы похожего скопления объектов, чтобы не страдала производительность. Вон в Cyberpunk 2077 транспортные средства пропадают прямо на глазах, а в технодемо возможны километровые пробки. На этот счет пользователи Reddit уже успели неоднократно пошутить.

Кратко о The Matrix Awakens

В проекте есть одна перестрелка. Помимо нее, можно изучать открытый мир и ездить на машине.

В демоверсии присутствует настройка "Матрицы". Например, пользователи вольны менять цвета окружающей среды.

The Matrix Awakens создали, как интерактивный опыт по мотивам "Матрицы: Воскрешение". Скачать демоверсию можно бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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Автор: Назар Степорук