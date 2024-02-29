Забрать можно до вечера 7 марта.

Администрация Epic Games Store в попытках переманить пользователей Steam на свою площадку продолжает организовывать бесплатные раздачи игр для своей аудитории. Сейчас в магазине можно получить Aerial_Knight's Never Yield, динамичный сайдскроллер с драйвовым саундтреком.

Бесплатная раздача продлится до вечера 7 марта. А через неделю начнут раздавать Astro Duel 2, тогда же она выйдет и на других площадках.

Подробнее о Aerial_Knight's Never Yield

По жанру, это трехмерный сайд-скроллер в жанре классического "бесконечного раннера", где вы сражаетесь с врагами не оружием, а различными акробатическими приемами, перепрыгивая их, оббегая и проскальзывая под ними.

Одним из главных компонентов игры является драйвовый саундтрек, треки из которого захочется добавить в плейлист.

В Steam у Aerial Knight’s Never Yield не очень много отзывов, но 85% из поигравших рекомендуют игру. В плюсы отнесли высокую реиграбельность, особые уровни для соревнований с достижениями других игроков, а также озвучку и саундтрек.

Вас также могут заинтересовать новости: