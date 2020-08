Игра Detroit: Become Human продалась тиражом в 5 миллионов копий

Игре помог релиз в Steam, но большая часть продаж пришлась на PlayStation 4.

Продажи приключенческой игры с элементами интерактивного кино, Detroit: Become Human, превысили 5 миллионов копий.

Как передает портал GamesIndustry, таких продаж игра достигла в июле 2020 года – спустя месяц после релиза в магазине цифровой дистрибуции Steam. Однако большая часть продаж пришлась на консоль PlayStation 4, где до 2019 года игры студии Quantic Dream были эксклюзивами. Как сообщали ранее разработчики, на PS4 игра Detroit: Become Human разошлась тиражом в 3 миллиона копий.

В то же время в Quantic Dream отметили, что на ПК игра была тепло принята пользователями и стримерами. Особенно игрокам понравилось специальная функция Community Play для площадки Twitch. С помощью нее пользователи, у которых установлена ПК-версия Detroit: Become Human, могли во время трансляции голосовать за различные варианты поведения стримера в игре.

Разработчики поделились информацией о том, как игроки пользовались этой функцией в Detroit: Become Human:

С помощью Community Play было проведено более 500 трансляций;

На трансляциях зрители отдали свыше 1,5 миллиона голосов за различные сюжетные решения стримеров;

Авторы также отметили, что игру особенно хорошо приняли на азиатском рынке.

Трейлер Detroit: Become Human

О чем Detroit: Become Human

Detroit: Become Human – это приключенческая игра с элементами интерактивного кино. Сюжет разворачивается в 2038 году в Детройте. В мире полным ходом идет производство андроидов – роботов, внешне практически не отличимых от людей, которые должны беспрекословно подчиняться своим хозяевам. Но в результате программного сбоя некоторые из андроидов становятся «девиантами», то есть наделенными собственной волей. Такие андроиды начинают задумываться о своем месте в мире людей и представляют большую опасность для привычного уклада жизни.

Игроку предстоит поочередно управлять тремя героями-андроидами, каждому из которых посвящена собственная сюжетная линия: служанкой Кэрой, защищающей маленькую девочку, полицейским Коннором, выслеживающим неисправных андроидов, а также мятежником Маркусом, пытающимся освободить роботов из рабства. Нелинейный сюжет игры содержит множество выборов и развилок. А решения, которые игрок примет в ходе сюжета, отразятся на дальнейшем повествовании.

Напомним, Detroit: Become Human вышла на PlayStation 4 в мае 2018 года. Спустя год руководитель Quantic Dream, Дэвид Кейдж, заявил, что студия завершает долгие годы близких отношений с компанией Sony и будет выпускать все свои игры и на ПК. В декабре 2019 года релиз Detroit: Become Human и других игр студии, Heavy Rain и Beyond: Two Souls, состоялся в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store. В июне 2020 года все три игры вышли в Steam.

