цей матеріал доступний українською

Создатели Detroit: Become Human будут самостоятельно издавать игры

13:58, 14 февраля 2020
Игры
52 0
Quantic Dream официально стала издателем / quanticdream.com

Французская студия Quantic Dream сообщила, что благодаря коммерческому успеху своих проектов она получила возможность самостоятельно издавать игры.

Читайте такжеПочему Sony теряет эксклюзивы

Об этом говорится на официальном сайте разработчиков. 

В последние годы Quantic Dream под руководством Дэвида Кейджа создавала эксклюзивы для PlayStation, но завершила несколько лет близких отношений с Sony и в 2019 году выпустила свои игры на ПК.

"Впервые за 23 года работы с престижными издателями мы можем издаваться самостоятельно. 

Новый бизнес позволит нам принимать решения в полной независимости, учитывая технологические и стратегическое возможности, связанные с выходом платформ следующего поколения. Мы сможем помогать другим разработчикам, вкладывая в них деньги и ресурсы, чтобы они могли в полной мере раскрыть свои таланты", - говорится в заявлении компании. 

Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, а Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.

Quantic Dream - французская студия-разработчик видеоигр, основанная в 1997 году. Самыми известными играми компании являются Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. 

Напомним, в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония награждения D.I.C.E. Awards. Главный приз - "Игра года" - получила игра Untitled Goose Game.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter