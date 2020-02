Создатели Detroit: Become Human будут самостоятельно издавать игры

В 2019 году французская студия выпустила свои игры на ПК.

Французская студия Quantic Dream сообщила, что благодаря коммерческому успеху своих проектов она получила возможность самостоятельно издавать игры.

Об этом говорится на официальном сайте разработчиков.

В последние годы Quantic Dream под руководством Дэвида Кейджа создавала эксклюзивы для PlayStation, но завершила несколько лет близких отношений с Sony и в 2019 году выпустила свои игры на ПК.

"Впервые за 23 года работы с престижными издателями мы можем издаваться самостоятельно.

Новый бизнес позволит нам принимать решения в полной независимости, учитывая технологические и стратегическое возможности, связанные с выходом платформ следующего поколения. Мы сможем помогать другим разработчикам, вкладывая в них деньги и ресурсы, чтобы они могли в полной мере раскрыть свои таланты", - говорится в заявлении компании.

Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, а Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.

Quantic Dream - французская студия-разработчик видеоигр, основанная в 1997 году. Самыми известными играми компании являются Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

