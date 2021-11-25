Это отличный проект для всех любителей LoL и добротных пошаговых RPG.

В конце 2019 года Riot Games основала издательское подразделение Riot Forge. Его цель — выпускать одиночные игры по вселенной League of Legends в партнерстве с независимыми разработчиками. Эта инициатива направлена на популяризацию и расширение границ бренда LoL. Одним из первых анонсированных проектов Riot Forge стала RPG Ruined King: A League of Legends Story. Ее создание доверили Airship Syndicate, которая ответственна за Battle Chasers: Nightwar и Darksiders Genesis.

Трейлеры игры откровенно не впечатляли. При их просмотре возникало ощущение, что Ruined King будет максимально стандартной и дешевой RPG с осточертевшей историей о спасении мира. Но когда проект вышел, УНИАН все же решил с ним ознакомиться. Вскоре мы поняли, что первое впечатление оказалось обманчивым. Ruined King — это достойный представитель своего жанра и игра, которую должны пройти все поклонники League of Legends. Подробнее о наших впечатлениях читайте ниже.

Хорошее приключение

Основная сюжетная линия в Ruined King: A League of Legends Story предельно простая. Черный туман из Сумрачных островов начал снова проникать в пиратский город Билджвотер. Вместе с ним стали появляться чудовища и призраки, которые уничтожают все на своем пути. Если его не остановить, поселение будет разрушено. Бороться с туманом предстоит шестерыми чемпионам из League of Legends — Ари, Ясуо, Иллаой, Мисс Фортуне, Брауму и Пайку.

Незамысловатая завязка — это не более чем повод двигаться вперед. Куда интереснее следить за главными героями и причинами, по которым они решают предотвратить надвигающееся на Билджвотер бедствие. Каждого из центральных персонажей наделили характером, особенностями и четкой мотивацией. Их пути переплетаются и соединяются по разным причинам, и порой это происходит в неожиданные моменты. Отношения и беседы между героями тоже радуют, так как соответствуют духу вселенной League of Legends.

Отдельно хочется упомянуть дополнительные поручения. Они неплохо обставлены и стараются рассказать маленькие, но цельные истории. В плане подачи побочные квесты тоже редко повторяются: в одном присутствует вариативность, в другом — любопытная драка, а в третьем — возможность решить конфликт мирным путем. Разработчики явно хотели сделать второстепенные миссии увлекательными и дать игрокам повод, чтобы задержаться в Ruined King на лишний десяток часов. Исключением можно назвать лишь охоту за головами, но эти задания увлекают другим способом — драками с разномастными мини-боссами.

К минусам сюжета относятся редкие просадки по темпу, дешевые рисованные заставки и некая наивность. Последняя выталкивает из погружения и делает отдельные сцены неправдоподобными.

Игровой процесс не подвел

Геймплей в Ruined King: A League of Legends Story выполнен даже лучше, чем сюжет. Его главная составляющая — пошаговые сражения. В битвах участвует команда из трех героев. Каждый из чемпионов обладает уникальными навыками, которые основаны на их механиках в League of Legends. Например, Ясуо в LoL полагается на критический урон, может быстро перемещаться между находящимися рядом врагами и запускать ветровые вихри. То же самое он делает в Ruined King, только здесь у бойца больше способностей и взаимодействий между ними. Концепция пошаговой RPG позволяет развиваться в этом направлении, что и сделала Airship Syndicate. Она реализовала героев в духе первоисточника, но не забыла о новшествах. Благодаря этому пользователям будет интересно изучать героев и экспериментировать с их умениями.

Бойцы в Ruined King обладают мгновенные навыками и способностями пути. Первые применяются сразу, а другие через определенное количество ходов, которое зависит от параметра скорости. Пользователи будут видеть, кто и когда совершит действие, благодаря шкале инициативе. Герои на ней постоянно двигаются и могут попадать в области положительных и отрицательных эффектов. Навыки пути применяются по трем направлениям — скорость, баланс и атака. От них зависит, насколько быстро активируется способность, и какой урон она нанесет.

Не подвели и враги, которых наделили разными атаками и свойствами. Особенно запоминаются боссы с уникальными механиками. В битвах с ними нужно с самого начала действовать по определенной стратегии. Правда, хотелось бы больше видов как обычных противников, так и главгадов, но здесь коррективы снова вносит ограниченный бюджет.

Тактические битвы, в которых нужно постоянно проявлять смекалку, дополняются прокачкой. При прохождении Ruined King герои копят опыт и повышают свой уровень. Это открывает доступ к новыми умениям, прокачке способностей и рунам. Система опять-таки отсылает к League of Legends, но адаптирована под одиночную RPG. Вылепить какого-то уникального бойца она не позволяет, а вот подчеркнуть те или иные сильные стороны персонажа вполне можно.

Эффект от прокачки растет при правильном подборе экипировки разного качества, которая обретает дополнительные бонусы при зачаровании. На него тратятся расходники, добываемые в боях и на локациях. Уровни в Ruined King обычно представляют собой совокупность нескольких коридоров и открытых пространств. Они красивые, но простора для исследований дают мало. Впрочем, наткнуться на несколько секретов и скрытых поручений все же можно, и это доставляет дополнительное удовольствие.

Недочеты у геймплея есть, но общее впечатление от сражений и квестов они почти не портят. К минусам относятся:

Плохо настроенный баланс. Ясуо с 40 % шансом критического удара режет врагов, как на салат.

Подзагрузки между локациями. На SSD они быстрые, но все равно надоедают.

Пространственные головоломки. Загадки выступают добавкой к боям, но выполнены слишком примитивно.

Мини-игра с рыбалкой прикольная, вот только непонятно, на какой улов можно рассчитывать с конкретным снаряжением.

Краткие выводы

Ruined King: A League of Legends Story получилась гораздо лучшей игрой, чем можно было рассчитывать. В ней есть интересный и разнообразный геймплей, а также неплохой сюжет. Как минимум фанатам LoL и качественных RPG стоит ознакомиться с проектом. Остальным рекомендую хотя бы добавить игру в список желаемого.

Автор: Назар Степорук