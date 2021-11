Вселенная знаменитой MOBA постепенно расширяется.

У Riot Games есть издательское подразделение Riot Forge, которое в партнерстве с независимыми студиями выпускает игры по мотивам популярной MOBA League of Legends. Недавно оно провело прямую трансляцию, где показало сразу четыре проекта. Два из них поступили в продажу после мероприятия.

Ruined King: A League of Legends Story

Это пошаговая тактическая RPG, за создание которой отвечает Airship Syndicate. Ранее она разработала Darksiders Genesis и Battle Chasers: Nightwar. В игре пользователям предстоит собрать отряд из чемпионов League of Legends. Среди них будут Ясуо, Пайк, Мисс Фортуна, Браум и многие другие. Вместе команда должна исследовать Сумеречные острова и раскрыть тайну Черного тумана. К особенностям Ruined King: A League of Legends Story относится:

Наличие уникальных умений у каждого чемпиона. Их нужно правильно сочетать, чтобы побеждать в сражениях;

Множество заданий, события которых разворачиваются в Билджвотере и на Сумеречных островах;

Необходимость собирать экипировку и расходуемые предметы.

Игра уже доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Проект представляет собой приключение с элементами головоломки от студии Tequila Works, создателя The Sexy Brutale и Rime. Сюжет игры посвящен встрече Нуну и Виллумпа, которым вместе предстоит пережить множество приключений. История покажет, как зарождалась и укреплялась дружба между героями. Геймплей в проекте сводится к решению пространственных головоломок и преодолению преград на просторах заснеженного Фрельйорда. Song of Nunu выйдет в 2022 году на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story

Под этим именем скрывается экшен-платформер от студии Double Stallion. Проект посвящен приключениям юного Экко в городе Заун. Пользователям предстоит путешествовать по локациям, искать секреты, прокачивать героя и сражаться. В битвах можно применять разные умения, включая перемотку времени — фирменную особенность Экко в League of Legends. CONV/RGENCE появится в 2022 году на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Такое название получил ритмический раннер от Choice Provisions, ответственной за Runner3 и Tharsis. В игре нужно в роли Зиггса устроить хаос на улицах Пилтовера. Пользователям предстоит проходить уровни и совершать разные действия в такт мелодии. Hextech Mayhem уже вышла на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch.

Автор: Назар Степорук