Майкл Сарноски и срежиссирует картину и напишет сценарий.

Над экранизацией Death Stranding будет работать Майкл Сарноски, режиссёр атмосферного триллера "Свинья" и недавнего приквела "Тихое место: День первый".

Как пишет Deadline, Сарноски не только срежиссирует фильм, но и сам напишет сценарий. Производством займутся Kojima Productions и студия A24, а также Ари Астер и Ларс Кнудсен, продюсеры "Солнцестояния" и "Реинкарнации", под своим лейблом Square Peg.

Пока никаких подробностей: ни актёров, ни финального сюжета. Неизвестно даже, будет ли экранизация пересказывать события оригинальной игры или предложит отдельную историю в той же вселенной.

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Тем временем Кодзима активно готовится к выходу Death Stranding 2: On The Beach, релиз которого запланирован на 26 июня.

Ранее мы рассказывали, что Кодзима заранее извинился за нелепого персонажа в Death Stranding 2: "Вы посмотрите на него и скажете: ‘Что это такое?’ и, возможно, даже выбросите геймпад", - признаётся геймдизайнер.

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