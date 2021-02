Милая приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits обзавелась датой релиза.

В ночь с 25 на 26 февраля Sony провела очередную онлайн-трансляцию State of Play, на которой представила новые игры и обновления для уже вышедших тайтлов на PS5. УНИАН выбрал самые главные анонсы.

На презентации было представлено 10 игр. Большая часть из них не является эксклюзивами PlayStation. Исключением стал Returnal – roguelike-шутер с элементами bullet hell, который выйдет 30 апреля.

Новый трейлер Returnal

Самым приятным анонсом стал Oddworld: Soulstorm. Игру показывали и ранее, но теперь стало известно, что она выйдет 6 апреля и станет бесплатной для подписчиков сервиса PS Plus, но только на PlayStation 5. Владельцам PS4 игру нужно будет покупать.

Трейлер Oddworld: Soulstorm

Милая приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits обзавелась датой релиза. Она выйдет 24 августа как на консоли PlayStation, так и на ПК.

Трейлер Kena: Bridge of Spirits

Еще одним интересным проектом на трансляции стал Sifu – стильный боевик с рукопашными схватками от создателей ролевого экшена Absolver.

Трейлер Sifu

Несколько анонсов по Final Fantasy VII Remake

Создатели ремейка Final Fantasy VII показали обновление для PS5. Все владельцы игры на консоли нового поколения получат его бесплатно. В версии FFVII для PlayStation 5 изменится освещение, будут улучшены текстуры, также добавлен фоторежим и различные эффекты, такие как туман. Игра даст выбор между двумя режимами графики – 4К или 60 FPS.

Также для ремейка выпустят дополнительную главу про персонажа Юффи.

Трейлер ремейка Final Fantasy VII для PlayStation 5

Вслед за анонсом на State of Play издатель Square Enix представил две мобильных игры по Final Fantasy:

Final Fantasy 7: The First Soldier – спин-офф седьмой части в жанре королевской битвы. Действия игры развернуться за 30 лет до событий Final Fantasy VII. Здесь солдаты будут сражаться друг с другом на просторных локациях. Игра выйдет уже в этом году на iOS и Android.

Трейлер Final Fantasy 7: The First Soldier

Final Fantasy 7: Ever Crisis – это ремейк FFVII для мобильных платформ, выполненный в стиле оригинальной игры. В Ever Crisis войдут и все спин-оффы игры. Релиз запланирован на 2022 год.

Трейлер Final Fantasy 7: Ever Crisis

Также на State of Play представили патч для Crash Bandicoot 4: It's About Time, улучшающий игру на PlaySation 5. Четвертая часть "Крэша" на консоли нового поколения будет работать в 4K 60 FPS с поддержкой функции 3D-Audio и возможностей геймпада DualSense. Обновление выйдет 12 марта и достанется владельцам игры бесплатно.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time на PS5

Еще на трансляции показали геймплей очередной части хоррора Five Nights at Freddy с подзаголовком Security Breach. Игра выйдет на PS4, PS5 и ПК в 2021 году.

Геймплей Five Nights at Freddy: Security Breach

Не забыли Sony и про еще один свой временный эксклюзив – шутер Deathloop от студии Arkane. Игра так и не обзавелась точной датой выхода, зато получила музыкальный трейлер, где подробно показали геймплей.

Трейлер Deathloop

Deathloop выйдет на PS5 и ПК в 2021 году.

Автор: Сергей Коршунов