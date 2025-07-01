Для этого в игру добавят отдельный регулятор громкости.

В Borderlands 4 наконец-то нашли способ угодить и тем, кто обожает Железяку, и тем, кто от него устал. У культового маскота франшизы появится отдельный ползунок громкости, с помощью которого можно будет отключить его речь полностью.

По словам нарративного директора Сэма Уинклера, для этой опции написали уникальные реплики, которые игрок услышит, если решит воспользоваться слайдером. Среди них - "самая тупая и нишевая шутка", отсылающая к старому иммерсив-симу с крайне специфичным акцентом одного из персонажей.

При этом сам Уинклер с иронией заметил, что предпочёл бы слайдер в обратную сторону, не для тишины, а для ещё большей громкости. По его словам, он предлагал сделать регулятор с возможностью сделать робота громче на 200%, но признаёт, что разработчики его не поддержали

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Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что стали известны системные требования Borderlands 4, и даже минималки выглядят внушительно. В минимальных требованиях у четвёртой части RTX 2070 и Intel Core i7 9700.

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