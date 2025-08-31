"Вы теперь можете говорить нуб", - написал аккаунт Overwatch.

Игрока в Overwatch 2, которого навсегда заблокировали за слово "нуб", всё-таки разбанили.

Пользователь Reddit с ником Content_Tadpole2299 поделился, что после апелляции Blizzard сняла с него наказание, и теперь он снова может заходить в игру.

История началась с того, что игрок получил письмо от Blizzard о перманентном бане за использование слов "noob", "?" и "worth" в чате.

Видео дня

Теперь же компания признала, что наказание было слишком жёстким, и отменила его: "Виноваты. Бан сняли. Теперь вы можете писать слово "нуб"", - написал официальный аккаунт Overwatch в X.

Сообщество восприняло это как чрезмерную строгость, ведь такие выражения давно считаются почти безобидными в сравнении с настоящим токсичным поведением.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard уменьшит модельку Бастиона из Overwatch 2 на 10%. Такое решение приняли после внутренних тестов, чтобы спасти персонажа от слишком быстрой гибели в бою. Изначально планировалось уменьшить его на 15%, но тогда робот выглядел слишком милым.

Кроме того, недавно руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон внезапно покинул Blizzard. Разработчик курировал релизы Diablo 4 и Immortal.

Вас также могут заинтересовать новости: