Автор оригинальной игры Mafia раскритиковал ремейк

Разработчику не понравилась система укрытий, а одного из персонажей он сравнил со Шреком.

Автор оригинальной игры Mafia, чешский геймдизайнер Дэниэль Вавра, раскритиковал геймплей ремейка.

Свои мысли по поводу уведенного в геймплейном трейлере Mafia: Definitive Edition разработчик написал на своей странице в Facebook.

В частности, Вавра раскритиковал систему укрытий и обилие взрывающихся бочек в ремейке.

«Самое важное, взрывающиеся бочки, которые конечно же красного цвета. Великолепная система укрытий. Физическая модель из GTA V и впятеро больше врагов на экране. Игра стала лучше по всем направлениям», — иронизирует Вавра.

Кроме того, разработчик отметил, что в ремейке Поли, друг главного героя, похож на Халка и даже Шрека. Вавра дополнил свой комментарий изображением, где персонаж покрашен в зеленый цвет.

Вскоре на Вавру посыпалась критика, разработчик удалил свой пост и в комментариях порталу Eurogamer извинился перед бывшими коллегами и актером, исполнившим в ремейке роли Поли.

Геймплей Mafia: Definitive Edition

Напомним, Дэниэль Вавра является создателем оригинальной игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven. В период разработки сиквела геймдизайнер покинул студию. Позже он основал собственную компанию, Warhorse, которая выпустила ролевую игру про средневековье – Kingdom Come: Deliverance. Созданием ремейка первой части Mafia занимается Hangar 13, которая ранее создала Mafia 3 – самую неоднозначную игру серии.

