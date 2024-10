Arkane Studios поблагодарила игроков и обещает продолжать раздвигать границы творчества.

Первого октября Arkane Studios исполнилось 25 лет.

В честь этого события представители компании опубликовали обращение к поклонникам на своём сайте.

По словам арт-директора Arkane Себастьяна Миттона, период экспериментов начался после выпуска Dark Messiah of Might and Magic и привёл к созданию культового Dishonored в 2012 году. Именно этот этап в истории студии помог разработать уникальный стиль, благодаря которому серия завоевала сердца поклонников. Dishonored подарила игрокам уникальный мир с захватывающими сюжетами и важными решениями, которые напрямую влияли на развитие истории. В обращении Arkane подчёркивается, что эти игры дали важный опыт студии, который потом использовался в последующих проектах.

Видео дня

Кроме Dishonored, Arkane также выпустила научно-фантастический триллер Prey и кооперативный шутер Redfall. Последним проектом американского офиса в Остине, который Microsoft закрыла весной 2024 года, стала именно Redfall. Французское подразделение в Лионе, в свою очередь, представило Deathloop - экшен, где главный герой с амнезией застрял во временной петле.

Сегодня Arkane не только чтит своё прошлое, но и обещает продолжать раздвигать границы инноваций и творчества. "Хотим поблагодарить каждого сотрудника за проявленный энтузиазм, преданность и талант. Благодарим всех поклонников за то, что они наслаждаются нашими играми и помогают команде достигать новых высот", говорится в обращении.

Также студия представила праздничный арт с изображением ключевых персонажей своих проектов, включая охотника на вампиров Блэйда, главного героя предстоящей игры Marvel's Blade, анонсированной на The Game Awards в декабре 2023 года. Пока что у проекта нет даты выхода и списка платформ.

Напомним, что недавно разработчики Halo рассказали о больших переменах в студии. Теперь все игры серии будут разрабатываться на Unreal Engine, что позволит ускорить процесс создания и облегчит поиск новых разработчиков.

Немного о Arkane Studios

Студия была основана в 1999 году. После выпуска Arx Fatalis, которая заложила основы уникального подхода студии к созданию богатых игровых миров, Arkane продолжила развиваться с Dark Messiah of Might and Magic, экспериментируя с боевой системой и взаимодействием с окружающей средой. Эти эксперименты привели к созданию Dishonored, которая стала настоящим прорывом и принесла студии мировое признание.

Затем последовали другие успешные проекты, такие как Prey и Deathloop, которые укрепили репутацию Arkane как мастеров инновационных идей и глубокого игрового процесса. Однако, не все проекты были успешными: кооперативный шутер Redfall, несмотря на интересную концепцию, не оправдал ожиданий и столкнулся с многочисленными проблемами, став последним проектом офиса в Остине.

Вас также могут заинтересовать новости: