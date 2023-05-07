Даже древняя Borderlands 2 обгоняет свежий шутер Arkane Studios.

Похоже, Redfall может стать мертворожденной игрой и повторить судьбу Babylon's Fall и Anthem. На фоне ужасного технического состояния и плохих оценок у свежего шутера Arkane Studios был низкий онлайн в Steam на релизе. Максимальный показатель оказался в три раза меньше, чем у Dishonored 2 и Deathloop. А спустя пять дней после запуска количество людей упало до критических значений.

Redfall — это кооперативный шутер, поэтому поиск команды в нем крайне важен. Проект можно пройти самостоятельно, однако он спроектирован именно для групповых развлечений. И вот как раз с подбором партнеров у пользователей Steam могут возникнуть проблемы.

Онлайн в Redfall обвалился до критически низких значений. На момент написания материала в игре находились 826 человек. Пиковый показатель за сутки составил 1561 пользователей. Заметно быстрое падение интереса к игре даже на выходных, когда онлайн в новых проектах обычно наоборот растет.

Видео дня

Для сравнения можно взять Borderlands 2 — тоже шутер с акцентом на сборе экипировки, который вышел в 2012 году. В нем на момент написания новости развлекались 2413 человек, а на пике за сутки было почти в два раза больше. Похоже, у Arkane Studios огромные проблемы с удержанием аудитории.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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