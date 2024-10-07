Изменения помогут студии быстрее разрабатывать игры.

На финале чемпионата мира по Halo был представлен видеоролик, который ознаменовал начало новой эры для франшизы. В ролике показали знакомые пейзажи из серии Halo в обновленном, современном исполнении.

Главная новость — студия 343 Industries теперь называется Halo Studios и будет использовать Unreal Engine 5 для всех будущих проектов серии. Это изменение позволит ускорить выпуск контента и упростить разработку игр. По словам главы студии Пьера Хинтзе, это не разрыв с прошлым, а начало новой главы: "Мы хотим изменить не только технологическую составляющую разработки, но и сам подход к созданию игр серии Halo. Мы начинаем новый этап сегодня".

Переход на Unreal Engine даст команде возможность сосредоточиться на создании игр, а не на поддержке собственного движка. Это также облегчит привлечение новых специалистов, поскольку Unreal Engine знаком многим разработчикам. Halo Studios уже работают над несколькими новыми играми, хотя точные сроки их выхода пока не называются.

Видео дня

Проект Foundry, представленный на чемпионате, стал исследовательским проектом для оценки возможностей Unreal Engine в разработке будущих частей Halo. В Foundry команда создала три уникальных биома: леса, вдохновленные Тихоокеанским Северо-Западом, ледяные пустоши и зараженные территории, заполненные Потопом. Этот проект позволил разработчикам протестировать новую технологию и показать, как может выглядеть будущее игр серии.

Halo Studios намерены сохранить дух серии, придерживаясь знакомой атмосферы и качества геймплея. По словам Хинтзе, команда будет сосредоточена на том, что важно для игроков, и стремится создать лучшие игры Halo в истории франшизы.

Напомним, что недавно у Assassin’s Creed Mirage появилась страница в Steam. Теерь это новая стратегия по продажам у Ubisoft — все проекты выходят сразу во все магазины. Будущая Assassin’s Creed Shadows тоже выйдет в Steam.

Что такое Halo

Серия Halo началась в 2001 году с выхода игры Halo: Combat Evolved, разработанной студией Bungie. Действие игр происходит в далеком будущем, где человечество ведет войну с инопланетным союзом под названием Ковенант. Главным героем выступает Мастер Чиф, генетически улучшенный суперсолдат, вместе с искусственным интеллектом Кортаной, они сражаются за спасение человечества.

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