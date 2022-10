Также уже всё готово для съемок третьей части фильма в кинофраншизе.

В ночь на 20 октября японский издатель Konami провел 49-минутную трансляцию, на которой были показаны сразу четыре новые игры по Silent Hill.

Римейк Silent Hill 2

Первый проект — ремейк Silent Hill 2 . За разработку отвечает Bloober Team, известная по The Medium и Layers of Fear. Также активное участие в работе принимают создатели культового оригинала арт-директор Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока. Сама игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а не на FOX Engine, как можно было ожидать.

Для игры будут переработан геймплей, звуковой дизайн, музыкальный стиль, а также камера – вместо вида от третьего лица он в римейке будет из-за плеча, примерно как в ремейке Resident Evil 2. Из-за смены перспективы боёвка, локации, и "способы держать игрока в напряжении" будут переработаны. Разработчики обещают, что в игре не будет загрузочных экранов, зато будет поддержка 3D-саунда. Звуковой движок WWise поможет точно определять направление источника звука.

При разработке используются технологии Lumen и Nanite: первая отвечает за динамичное глобальное освещение, вторая - за создание реалистичных и детализированных локаций.

Акира Ямаока отметил, что ремейк Silent Hill 2 получит "новый музыкальный стиль", гармонично работающий в тандеме с любимыми мотивами фанатов. Остается надеяться, что классические композиции из игры никуда не денутся:

"Я очень рад, что наша игра, которой уже больше 20 лет, возродится в формате ремейка. Мне безумно приятно, что Silent Hill остается в сердцах фанатов все эти годы. Испытываю чувство гордости. В ремейке появится новый музыкальный стиль и современный подход к звуковому оформлению. Музыка должна понравиться как старым игрокам, так и новым, не знакомым с Silent Hill 2"

Матеуш Ленарт, творческий директор и ведущий дизайнер Bloober Team сказал:

"Вооружившись этими технологиями, мы надеемся сделать Silent Hill 2 ещё более страшной и запоминающейся для старых и новых фанатов. Мы уверены, что сможем сделать всё возможное для этой культовой классики и вдохнуть новую жизнь в игровой процесс. Конечным результатом станет игра Silent Hill, которая выглядит и звучит лучше, чем всё, что было до нее. Хотя работа ещё не завершена, мы уже с нетерпением ждём когда фанаты с ней познакомятся"

Обновлённая версия игры будет консольным эксклюзивом PS5 в течение года после релиза. В связи с этим игра будет разработана с учетом особенностей контроллера DualSense.

Несмотря на это, страница в магазине Steam уже появилась. Описание там следующее:

"Получив письмо от покойной жены, Джеймс, в надежде вновь увидеться с ней, отправляется в город, с которым они связаны воспоминаниями: Сайлент Хилл. Там, у озера, он встречает пугающе похожую на нее женщину... "Меня зовут... Мария", - улыбнулась женщина. Ее лицо и голос... Она так похожа на нее.

Шедевр в жанре психологического survival horror - лучшая часть серии по мнению многих - теперь на современных платформах: вас ждут замечательная графика и пробирающее до мурашек звуковое сопровождение"

Silent Hill 2 римейк - системные требования:

Минимальные ("низкие" или "средние" настройки в 1080p и 30 fps)

ОС : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 Процессор : Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X Оперативная память : 12 ГБ

: 12 ГБ Видеокарта : AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080

: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : 12

: 12 Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные ("средние" настройки при 60 fps или "высокие" при 30 fps в 1080p)

ОС : Windows 11 x64

: Windows 11 x64 Процессор : Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce 2080 RTX или AMD Radeon 6800XT

: NVIDIA GeForce 2080 RTX или AMD Radeon 6800XT DirectX : 12

: 12 Место на диске: 50 ГБ

Silent Hill: Townfall

Второй анонсированный проект - Silent Hill: Townfall от шотландской студии No Code, приложившая руку к Stories Untold и научно-фантастическому триллеру Observation, помогать им будет компания Annapurna Interactive, известная своими атмосферными адвенчурами What Remains of Edith Finch и Stray. Она же выступит и издателем игры.

Джон МакКеллан (Jon McKellan), креативный директор No Code:

"Я помню, как играл в оригинальную Silent Hill на PS1 в 1999 году и с тех пор стал фанатом. Для нас большая честь привнести в эту серию новую игру, которая уважает исходный материал, но использует его немного иначе"

В рамках Silent Hill Transmission показали загадочный тизер-трейлер, в котором не показан реальный геймплей. Однако в ролике промелькнули кадры, намекающие на то, что Silent Hill: Townfall может быть игрой от первого лица. Дата релиза и платформы не были указаны.

Silent Hill Ascension

Третий - "интерактивный стиминговый сериал" (что бы это ни значило) Silent Hill Ascension , в котором фанаты сами будут принимать коллективно решения о том, как будет развиваться сюжет. Доступ к Ascension будет круглосуточным. Релиз состоится в 2023 году. Созданием занимаются Genvid, Behaviour Interactive (Dead by Daylight), игровое подразделение кинокомпании режиссёра Джей Джея Абрамса Bad Robot и dj2 Entertainment.

Авторы заявили, что хотят предложить поклонникам Silent Hill "совершенно новый опыт", а также подчеркнули, что изменить историю не получится - она будет написана решениями сообщества раз и навсегда.

Также они запустили сайт, на котором будет появляться информация о Silent Hill: Ascension. Игра выйдет в июле 2023 года

Silent Hill F

Четвертый - полноценное продолжение серии Silent Hill F , которым занимаются авторы Project Resistance из Neobards Entertainment, состоящей из выходцев из Konami и Capcom. Судя по всему, это тот самый "проект Sakura", слухи о котором ходили уже долгое время. Разработчики представили небольшой кинематографический тизер. Ээто будет совершенно новая история, события которой происходят в Японии 60-х годов.

Когда и на каких платформах выйдет Silent Hill F, неизвестно. Разработчики описывают мир хоррора "прекрасным, но ужасающим". Сценаристом игры выступает Ryuukishi07 - создатель франшизы When They Cry ("Когда плачут цикады"). Продюсер Silent Hill f - Мотой Окамото, работавший в Nintendo над Luigi's Mansion, Pikmin 1+2 и другими играми. Дизайном персонажей и монстров занимается kera.

Тайваньская студия Neobards ранее помогала Capcom с созданием нескольких игр серии Resident Evil, включая Re:Verse - многопользовательского условно-бесплатного онлайн-шутера.

Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл"

Наряду с играми Konami официально анонсировала возвращение франшизы на большие экраны: Return to Silent Hill будет снят режиссером первой экранизации Кристофом Ганом. Третья картина в кинофраншизе будет адаптацией уже упоминавшейся Silent Hill 2. В картине появятся знакомые чудовища, включая Пирамидоголового, также будет переосмыслен дизайн монстров.

Руководитель Konami по работе с франшизой Руи Наито отметил, что фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" стал очень важным для серии событием и выступил своего рода "катализатором" к появлению новой волны игр по франшизе.

"Это возвращение - мое возвращение в мир, во вселенную, к которой я прикоснулся в 2006 году, 15 лет назад. Фильм имел большой успех, поэтому мы решили вернуться к лучшей из этих историй. Я имею в виду Silent Hill 2", - сказал Наито.

"Фильм расскажет историю о молодом парне, который возвращается в Сайлент Хилл, где он познал первую большую любовь, но то, что ему предстоит обнаружить - это чистый кошмар", - поделился Ган.

Съемки ленты планируют начать в феврале 2023 года, а закончить ближе к концу того же года. Учитывая бесконечные перепланирования, ждать на больших экранах раньше 2024-го года фильм не стоит. Дата премьеры и участники актерского состава пока не раскрываются.