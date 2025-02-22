Разработчики придумали отдельную историю специально для демо.

THQ Nordic разослала журналистам и стримерам новую демоверсию ремейка первой "Готики". В открытый доступ демка выйдет в Steam 24 февраля.

Демоверсия получилась не большой, на её прохождение уходит около получаса. Разработчики написали для неё отдельную историю, не связанную с основным сюжетом. Главным героем стал Нирас, который в оригинальной игре был послушником Болотного Лагеря, здесь он только попал в Долину Рудников, где познакомился с представителями Старого Лагеря и выполнил для них пару заданий.

Поигравшие отмечают, что геймплейно это демо гораздо больше напоминает "ту самую" Gothic, чем версия, которую представили в 2019 году. Игрокам предлагается исследовать небольшую локацию возле Старого Лагеря и сразиться с кротокрысами и падальщиками.

Видео дня

Игра сделана на Unreal Engine 5, поэтому за качество графики беспокоиться не стоит. Правда многие замечают, что с обновлённой дальностью прорисовки мир "Готики" кажется уж совсем крошечным.

Как уже было сказано, для обычных игроков демо станет доступно в Steam 24 февраля после фестиваля Steam Next Fest. Полная версия игры выйдет в этом году, но конкретной даты пока нет.

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