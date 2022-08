Издательство представило около десяти интересных проектов.

Издательство THQ Nordic провело собственное цифровое шоу Digital Showcase 2022. На нем представили четырнадцать игр разных жанров: RPG, гонки, стратегии и прочее. Зрителям показали трейлеры ожидаемых хитов, например, ремейка Gothic, и порадовали неожиданными анонсами. Самые интересные проекты с презентации мы отобрали в этом материале.

Alone in the Dark

Информация об игре просочилась в интернет еще до дебютного показа. В целом пользователей ждет классический хоррор с элементами выживания, но приправленный антуражем южной готики США. Головоломки, сбор, ресурсов, борьба с монстрами и заговоры — все это будет в новой части Alone in the Dark. Правда, проект выглядит дешево, так что на передовую графику лучше не рассчитывать.

Tempest Rising

Постапокалиптическая стратегия о борьбе за ресурсы после ядерной войны. В целом — это стандартный представитель жанра. Игроки будут строить здания, копить ресурсы, создавать юнитов и воевать с врагом. Разработчики пообещали реализовать три фракции с уникальными особенностями.

Space for Sale

Симулятор выживания с элементами строительства, в котором нужно обустраивать собственную планету с пустынным климатом. Игрокам предстоит налаживать производственные цепочки, добывать ресурсы и бороться с агрессивной фауной.

Wreckreation

Гоночная игра в открытом мире, где можно создавать разнообразные трассы, кататься и крушить все подряд. Замена Burnout от бывших создателей этого легендарного проекта.

Jagged Alliance 3

Показали новый трейлер продолжения культовой тактической серии. В нем одна из героинь узнает об отряде наемников и присоединяется к нему ради спасения отца. Присутствует и геймплейная нарезка кадров со зрелищным уничтожением врагов.

Outcast 2 — A New Beginning

Приключенческий боевик тоже получил свежий трейлер. В нем продемонстрировали полеты в открытом мире, сражения с использованием приспособлений главного героя и исследование древних храмов.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Продолжение приключений Губки Боба, где главный герой попадает в мир желаний. Согласно свежему трейлеру, пользователей ждет много увлекательного платформинга и частая смена антуражей.

Knights of Honor II: Sovereign

Стратегия в духе серии Total War. Выбираем государство, совершаем экспансию, заключаем союзы и прочее в этом роде. Пользователям, которые давно хотели продолжения Medieval II, игра должна понравиться.

Destroy All Humans! 2 — Reprobed

Крипто возвращается, чтобы отомстить рашистам из КГБ за уничтожение своего корабля. Но всему свое время: в новом трейлере главный герой борется против огромных муравьев-мутантов.

The Valiant

Стратегия с тактическими элементами в антураже пятого крестового похода. Пользователи будут управлять отрядами, прокачивать героев и участвовать в драматической истории с семейными проблемами и предательствами.

В конце презентации THQ Nordic недвусмысленно намекнула на создание игры по мотивам мультсериала "Южный парк". А еще у издательства имеется 25 не анонсированных проектов в разработке.

