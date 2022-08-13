Разработчики сделали экскурс по локации и напомнили об опасностях Долины Рудников.

Издательство THQ Nordic провело цифровое шоу, посвященное своим будущим играм. В рамках мероприятия компания показала первый трейлер ремейка Gothic.

Ролик выполнен в виде экскурса по одной из локаций. Зрителям демонстрируют рудники, на которых трудятся заключенные под строгим надзором стражников. Камера неспешно облетает местность и показывает, чем заняты неигровые персонажи. Одни работают кирками, другие грузят мешки, а третьи поддерживают работу деревянных механизмов.

Под конец трейлера демонстрируется, как двое заключенных отправились вглубь рудников. Первый просил вернуться, но второй не послушался. В результате дуэт столкнулся с большими пауками, которые превратили персонажей в свою пищу.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. Студия выпустила демоверсию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот тизер появится в библиотеке при покупке любой из частей Gothic.

Сюжет в экшен-RPG останется прежним, а вот геймплей изменится, особенно по части боевой системы. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов.

Обновленная Gothic выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости: