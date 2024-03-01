Продолжение игры 25-летней давности, крупный эксклюзив PlayStation на ПК и многое другое.

После "урожайного" января и февраля, март 2024 будет более сдержанным в плане игровых релизов. Этот месяц у многих уйдет на Final Fantasy 7 Rebirth или на новые вылазки в нашумевшей Helldivers 2, но если захотите отвлечься на что-нибудь поновее, вот список предстоящих релизов, на которые стоит обратить внимание.

The Thaumaturge — 4 марта (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Изометрическая RPG от поляков из Fool's Theory, которые параллельно трудятся над ремейком первого "Ведьмака". Обещают продуманный сюжет, детективные элементы и уникальную вселенную.

Вариативный сюжет заявлен как одна из главных особенностей игры. Вам предстоит столкнуться с разношерстным обществом, где каждый социальный слой преследует свои интересы, а принятые решения так или иначе повлияют на судьбы персонажей и дальнейшее развитие сюжета.

The Outlast Trials — 5 марта (ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Новая часть популярной серии игр ужасов от первого лица, которую ждали более 5 лет. События происходят во вселенной прошлых игр, но теперь дадут возможность играть в команде до четырех игроков.

В раннем доступе Steam игра вышла еще в прошлом году, 93% положительных отзывов намекают, что хоррор удался.

Outcast: A New Beginning — 15 марта (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Первая Outcast вышла в далеком 1999 году и по сути стала родоначальницей жанра нелинейных игр с открытым миром. Спустя 25 лет выходит продолжение культовой экшен-адвенчуры.

По геймплею, это все тот же шутер от третьего лица, напичканный квестами, нелинейностью и крутыми гаджетами. Как Outcast 2 будет держаться на фоне современных игр в открытом мире, сказать сложно. Впрочем, для поклонников оригинала 1999 года возвращение в эту вселенную наверняка подарит массу приятных воспоминаний.

Alone in the Dark — 20 марта (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Перед нами – переосмысление трех первых игр известной хоррор-серии с полностью оригинальной историей. На главные роли пригласили известных актеров, а за сюжет отвечает сценарист Soma. Фанатам Alan Wake 2 рекомендуется к ознакомлению.

Horizon Forbidden West — 21 марта (ПК)

Бывший эксклюзив PlayStation доберется до ПК, причем сразу в издании со всеми дополнениями. Еще компьютерный порт получит различные улучшения, включая возможность игры без ограничения фреймрейта и поддержку ультрашироких мониторов.

Напомним, сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Dragon’s Dogma 2 — 22 марта (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Ролевой экшен в фэнтезийном мире и одна из самых ожидаемых игр для фанатов жанра. Первая Dragon’s Dogma вышла еще 12 лет назад и собрала довольно теплые отзывы от геймеров. Одна из главных особенностей этой серии – наличие в ее мире огромных монстров, с которыми персонажам предстоит сразиться в сложных битвах.

Журналисты в превью говорят, что сиквел отличается от первой части масштабностью и техническим апгрейдом. А играть в первую часть для понимания происходящего не нужно – по сюжету события разворачиваются в параллельной вселенной.

Rise of the Ronin — 22 марта (PS5)

Самурайский экшен от третьего лица от создателей Nioh (а еще Ninja Gaiden) с акцентом на сражениях и исследования мира. В боях главный герой сможет использовать все оружие, характерное той эпохе – от катан до примитивного огнестрельного.

Если вы фанат игр в сеттинге древней Японии и обладатель PS5, то этот эксклюзив точно не стоит пропускать.

Millennia — 26 марта (ПК)

Перспективная 4Х-стратегия, которая достойно смотрится на фоне знаменитой "Цивилизации". Игроки смогут создать свою нацию и за 10 тыс лет провести ее от первобытного варварства до футуристического будущего.

Вас также могут заинтересовать новости: