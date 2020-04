Стратегия Total War: Shogun 2 станет бесплатной

Игру можно будет получить в Steam с 27 апреля до 1 мая.

Пошаговая стратегия Total War: Shogun 2 от студии Creative Assembly станет бесплатной. Игру можно будет получить в Steam с 27 апреля до 1 мая.

Информация о грядущей акции появилась на портале SteamDB.

Трейлер Total War: Shogun 2

Что такое Total War: Shogun 2

Total War: Shogun 2 – это компьютерная пошаговая стратегия, действия которой происходят в период феодальной раздробленности Японии в XVI веке. Игрок в роли лидера феодального клана должен воевать, решать хозяйственные вопросы и вести дипломатические переговоры. Главная цель игры – прекратить междоусобные распри и объединить страну под своим началом, став правителем всей Японии. Геймплей Total War: Shogun 2 совмещает пошаговую стратегию с тактикой в реальном времени. В пошаговом режиме можно исследовать карту, а вести сражения уже приходится в реальном времени, где все действия нужно контролировать игроку.

Total War: Shogun 2 вышла в 2011 году в Steam. На агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от критиков и 8,4 – от игроков.

Напомним, в другом онлайн-магазине – Epic Games Store можно бесплатно получить хоррор Close To The Sun и детективный квест Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.