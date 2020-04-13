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Стратегия Total War: Shogun 2 станет бесплатной

11:58, 13 апреля 2020
Игры
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Кадр из игры Total War: Shogun 2 / store.steampowered.com

Информация о грядущей акции появилась на портале SteamDB.

Трейлер Total War: Shogun 2

Что такое Total War: Shogun 2

Total War: Shogun 2 – это компьютерная пошаговая стратегия, действия которой происходят в период феодальной раздробленности Японии в XVI веке. Игрок в роли лидера феодального клана должен воевать, решать хозяйственные вопросы и вести дипломатические переговоры. Главная цель игры – прекратить междоусобные распри и объединить страну под своим началом, став правителем всей Японии. Геймплей Total War: Shogun 2 совмещает пошаговую стратегию с тактикой в реальном времени. В пошаговом режиме можно исследовать карту, а вести сражения уже приходится в реальном времени, где все действия нужно контролировать игроку.

Total War: Shogun 2 вышла в 2011 году в Steam. На агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от критиков и 8,4 – от игроков.

Напомним, в другом онлайн-магазине – Epic Games Store можно бесплатно получить хоррор Close To The Sun и детективный квест Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

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Теги: #Steam