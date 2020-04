В Epic Games Store раздают стимпанк-хоррор Close To The Sun и квест про Шерлока Холмса

Получить обе игры бесплатно можно с 9 по 16 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно бесплатно получить игры Close To The Sun и Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Раздача продлится до 16 апреля.

Трейлер Close To The Sun

Что такое Close To The Sun

Close to the Sun – это стимпанк-хоррор от первого лица. Действия игры разворачиваются на корабле "Гелиос", который спроектировал сам Никола Тесла. В поисках своей сестры на корабль прибывает журналистка по имени Роуз. Однако она обнаруживает, что на судне нет ни одного живого человека. Девушке приходится начать расследование, чтобы выяснить какие эксперименты проводились на "Гелиосе", и куда пропала ее сестра. Игра вышла в 2019 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Получить Close To The Sun бесплатно можно здесь.

Второй игрой в бесплатной раздаче стал детективный квест Sherlock Holmes: Crimes and Punishments от украинской студии Frogwares.

Трейлер Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

О чем Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – это детективный квест про Шерлока Холмса от украинской студии Frogwares. В роли легендарного британского сыщика игроку предстоит раскрыть шесть преступлений. Помогать в расследовании будет доктор Ватсон. Игрок должен опрашивать свидетелей, осматривать места преступлений, искать улики, сопоставлять факты и выстраивать логические цепочки. На основе своего расследования игрок может предъявлять обвинение различным персонажам. Если игрок ошибся, то осудят невиновного. Некоторые дела в игре являются прямыми адаптациями оригинальных произведений сэра Артура Конан Дойла.

Получить игру бесплатно можно здесь.