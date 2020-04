В сериале "Лучше звоните Солу" нашли машину из GTA 5

В новом эпизоде сериала "Лучше звоните Солу" зрители заметили машину из игры Grand Theft Auto 5.

В одной из сцен серии "Bagman" герои проходят по гаражу, где стоит Bravado Banshee, сообщает comicbook.com.

В 2013 году ателье West Coast Customs и GameStop воссоздали единственную в своем роде копию этой машины, выполненной на основе реальной Dodge Viper SRT. Сейчас автомобиль принадлежит коллекционерам Flat 12 Gallery, чей гараж и попал в сериал.

Banshee - одна из самых известных машин из серии Grand Theft Auto, которая появляется в каждой игре серии, начиная с GTA 3.

In the last aired episode of Better Call Saul, "Bagman", you can spot the 2013 GTAV Bravado Banshee. Rockstar Games, West Coast Customs and GameStop gave away the car in 2013. @flat12gallery bought the Banshee in December 2018 and their garage is the one featured in the show. pic.twitter.com/reZ89poOY5