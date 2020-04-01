Rockstar Games пожертвует часть прибыли на поддержку пострадавших от коронавируса

Благотворительная акция распространяется на покупки, совершенные с 1 апреля по 31 мая.

Студия Rockstar Games пожертвует 5% от доходов с внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в Twitter.

Благотворительная акция распространяется на покупки, совершенные с 1 апреля по 31 мая. Акция действует в странах, где есть филиалы студии: в Индии, США и Великобритании.

"Эти средства будут использованы для оказания помощи местным сообществам и предприятиям, которые пострадали от COVID-19. Мы будем оказывать помощь как напрямую, так и поддерживая организации, которые помогают тем, кто пострадал от пандемии. Мы будем делиться новой информацией по мере развития ситуации", - говорится в заявлении Rockstar Games.

Rockstar Games and COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN — Rockstar Games (@RockstarGames) April 1, 2020

Ранее сообщалось, что разработчики в скором времени могут начать переносить даты релизов видеоигр из-за пандемии коронавируса.

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