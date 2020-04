В апреле подписчики PS Plus получат Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0

Загрузить новые игры месяца на PS4 можно будет уже 7 апреля.

В апреле подписчики PS Plus получат гоночный симулятор Dirt Rally 2.0 и приключенческий экшн Uncharted 4: A Thief's End. Соответствующую информацию сообщила компания PlayStation на своем канале в YouTube.

Апрельские игры в PS Plus

Что такое Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4: A Thief's End – это заключительная часть приключенческого экшна про искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. В этой части Дрейк встретит своего пропавшего брата Сэма, который сильно задолжал суровому наркобарону. Чтобы помочь брату Нейтан отправляет на поиск мифической пиратской колонии, где спрятаны сокровища пирата Генри Эвери.

Игра вышла в 2016 году и стала одним из самых успешных эксклюзивов платформы PlayStation. Uncharted 4 получила множество наград за визуальные достижения, актерскую игру, сценарий, анимации, а также статуэтку BAFTA за «лучшую игру 2016 года».

Трейлер Uncharted 4: A Thief's End

Что такое Dirt Rally 2.0

Dirt Rally 2.0 – гоночный симулятор, где игроки могут соревноваться на официальных трассах чемпионата Международной автомобильной федерации FIA. В игре множество знаменитых суперкаров, а также несколько режимов, в том числе и мультиплеер.

Трейлер Dirt Rally 2.0

Получить игры можно будет 7 апреля. До этого подписчики PS Plus могут скачать ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces.