Steam побил рекорд по количеству игроков онлайн
29 марта сервис Steam установил рекорды по пику онлайна и по количеству одновременно играющих пользователей.
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Теперь новый рекорд пикового онлайна составляет 23,4 млн пользователей, рекорд по количеству одновременно играющих пользователей - 7,25 млн.
Многие связывают новые рекорды сервиса Steam с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой люди остаются дома.
Steam has just achieved two new records.— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 29, 2020
Highest Peak Concurrent User Count ever: 23.4 million
Highest Number of Concurrent In Game Players: 7.25 million
Steam has continually broken records this month as lockdown and self isolation leads to surge in at home gaming. pic.twitter.com/Z1VuB3VYst
Напомним, игра Tomb Raider, которая в конце марта стала временно бесплатной в Steam, установила новый рекорд онлайна. 22 марта в игре одновременно находились 89,5 тысяч человек, что почти в три раза больше установленного в 2013 году результата в 29244 человека.
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