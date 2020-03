Steam побил рекорд по количеству игроков онлайн

29 марта сервис Steam установил рекорды по пику онлайна и по количеству одновременно играющих пользователей.

Теперь новый рекорд пикового онлайна составляет 23,4 млн пользователей, рекорд по количеству одновременно играющих пользователей - 7,25 млн.

Многие связывают новые рекорды сервиса Steam с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой люди остаются дома.

