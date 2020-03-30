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Steam побил рекорд по количеству игроков онлайн

10:55, 30 марта 2020
Игры
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Steam побил рекорд рекорд по количеству игроков онлайн / фото из открытых источников

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Теперь новый рекорд пикового онлайна составляет 23,4 млн пользователей, рекорд по количеству одновременно играющих пользователей - 7,25 млн. 

Многие связывают новые рекорды сервиса Steam с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой люди остаются дома.

Напомним, игра Tomb Raider, которая в конце марта стала временно бесплатной в Steam, установила новый рекорд онлайна. 22 марта в игре одновременно находились 89,5 тысяч человек, что почти в три раза больше установленного в 2013 году результата в 29244 человека. 

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