Ставшая бесплатной игра Tomb Raider установила новый рекорд онлайна в Steam

Игра Tomb Raider, которая на прошлой неделе стала временно бесплатной в Steam, установила новый рекорд онлайна.

22 марта в игре одновременно находились 89,5 тысяч человек, что почти в три раза больше установленного в 2013 году результата в 29244 человека, сообщает SteamDB.

Рекорд обновила также и спин-офф Lara Croft and the Temple of Osiris: в минувшие выходные в игре находились 3399 человек, хотя ранее пиковый онлайн не превышал 582 человека.

Приключенческий экшн про Лару Крофт в Steam бесплатно можно получить в Steam до 24 марта.

Напомним, популярный онлайн-магазин игр и платформа для геймеров Steam наращивает активный онлайн на фоне пандемии коронавируса и введения карантина в ряду стран.

