Blizzard извинилась за игру Warcraft 3: Reforged

Компания пообещала исправить игру и упростить возврат средств.

Warcraft 3: Reforged – переиздание культовой стратегии в реальном времени вышло крайне неудачным. На агрегаторе рецензий Metacritic игроки обрушили рейтинг Reforged до 0,5 баллов из 10-ти возможных. Это худшая оценка игры компании Blizzard за все время.

Поклонники раскритиковали разработчиков за ухудшенную графику по сравнению с той, что демонстрировалась во время анонса переиздания. Кроме того, многие отметили, что в игре проседает частота кадров, устаревший интерфейс и очень много багов. Разочаровавшись игрой, пользователи даже стали возвращать деньги.

Ответ Blizzard

Теперь Blizzard решались ответить на критику игры. На официальном форуме разработчики принесли извинения и пообещали в скором времени улучшить Warcraft 3: Reforged.

«Мы благодарны вам за отзывы и за поддержку. Прежде всего мы хотим извиниться перед теми, кто не получил ожидаемого, а также поделиться планами на будущее», - заявили в Blizzard.

В частности, разработчики пообещали, что первый патч для Warcraft 3: Reforged выйдет в ближайшую неделю — в него войдут правки для классического режима, включая работу над цветами, портретными анимациями, аудио и пользовательским интерфейсом.

Кроме того, разработчики отметили, что в будущем они вернут в игру рейтинговую таблицу и кланы, а также пообещали поддерживать Reforged в течение длительного времени.

Однако в Blizzard также подчеркнули, что не будут возвращать в Reforged турнирный режим и свод правил из Warcraft 3: Reign of Chaos, так как они не пользовались особой популярностью в оригинальной игре.

Еще разработчики объяснили почему не стали менять кат-сцены. Они хотели, чтобы кат-сцены были максимально приближены к оригиналу.

Для тех пользователей, кого не устроил такой ответ Blizzard упростила систему возврата средств за Warcraft 3: Reforged. Вернуть деньги за игру можно на официальном сайте компании в разделе «Служба поддержки». Средства возвращают в течение нескольких минут.

Что такое Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged – это обновленная версия стратегии в реальном времени Warcraft 3: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne. Оригинальная Reign of Chaos вышла в 2002 году, а в 2018 году на выставке BlizzCon 2018 компания анонсировала переиздание с подзаголовком Reforged. Разработчики обещали обновить графику, перезаписать ролики и звук, а также добавить поддержку 4К разрешения.