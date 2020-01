Фанаты обрушили рейтинг Warcraft 3: Reforged и требуют вернуть деньги за игру

Рейтинг игры на Metacritic упал до 1,5 баллов.

Вчера состоялся релиз Warcraft 3: Reforged – стратегии в реальном времени от компании Blizzard. Переиздание культовой игры вышло крайне неудачным.

Поклонники в гневе обрушили рейтинг игры. Сейчас на агрегаторе Metacritic оценка Warcraft 3: Reforged упала до 1,5 баллов. Это меньше чем, у раскритикованных на момент старта Sea of Thieves (4,2 балла), Agony (4,1 балла) или Fallout 76 (2,7 балла)

Игроки критикуют разработчиков за ухудшенную графику по сравнению с той, что демонстрировалась во время анонса переиздания. Кроме того, многие отмечают, что в игре проседает частота кадров, устаревший интерфейс и много багов. Многие игроки собираются вернуть потраченные на игру деньги.

Как ухудшилась графика в Warcraft 3: Reforged

Однако, есть пользователи, которым игра понравилось, но их не так много. Из более чем 1450 отзывов на Metacritic - положительных всего 165.

«Я не понимаю почему все ставят низкие оценки, игра получилась более чем удачной. Лично у меня все работает, не спорю, бывают баги, но не столь критичны. В целом я думаю все ждали какой-то Warcraft 4, а получили ремастер Warcraft 3, чтоб собственно разработчики и обещали», - отмечает пользователь под ником Konev.

«Ощущения от игры смешанные, но, наверное, больше все-таки положительные. Проглядел другие отзывы, у все основная и главная претензия в том, что итоговый вариант сильно отличается от ролика 2018 года. Но, господа, ведь это же был скорее концепт, эскиз, о чем было сказано почти сразу. В дальнейшем по мере работы над игрой разработчики сообщали о корректировке своих планов. То, что вы ограничились просмотром трейлера и сформировали на его основе завышенные ожидания - это скорее ваша вина. Несправедливо из-за этого ставить нули и брызгать желчью», - пишет Ngasta.

«Вы этого не заслужили, но ставлю 10 в надежде на то что вы не бросите игру и будете добавлять новые компании и другой контент», - отмечает Bigbrorus.

«Добротный рескин с новыми текстурами и моделями, огорчает только отсутствие просматриваемых профилей со статой (их по идее скоро добавят), а также отсутствие переработанных катсцен. Но если вы никаких чудес не ждали, то игра вам зайдет», - отмечает ZimnikZ.

Что такое Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged – это обновленная версия стратегии в реальном времени Warcraft 3: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne. Оригинальная Reign of Chaos вышла в 2002 году, а в 2018 году на выставке BlizzCon 2018 компания анонсировала переиздание с подзаголовком Reforged. Разработчики обещали обновить графику, перезаписать ролики и звук, а также добавить поддержку 4К разрешения.