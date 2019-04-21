Выборы в Украине: ЦИК начала получать обновленные данные о явке
20:54, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Пока что данные об активности избирателей направили в ЦИК из 5 округов.
Центризбирком начал получать данные о явке избирателей по состоянию на 20.00 / Фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия начала получать данные о явке избирателей по состоянию на 20.00.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре ЦИК.
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Пока что данные об активности избирателей направили в ЦИК из 5 территориальных избирательных округов, согласно этой информации, явка составила 59,63%.
Так, явка в Донецкой области составила 55,32%, в Луганской - 49,03%, в Киеве - 66,27%.
Данных из других областей пока нет.
Как сообщал УНИАН, по данным из всех 199 избирательных округов, по состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Украины составила 45,26%.
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