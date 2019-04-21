Выборы в Украине: ЦИК обновила данные по явке во втором туре

Активность избирателей на 15 часов пo Украине - 45,32%.

ЦИК опубликовала обновленные данные по явке избирателей по состоянию на 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Сведения об активности избирателей по состоянию на 15:00 передали 110 избирательных округов. По данным из этих округов, явка составила 45,32%.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

В Украине создано 199 избирательных округов, а также один зарубежный. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 982. В заграничном избирательном округе будет работать 101 избирательный участок. При этом 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины Центризбирком ликвидировал 5 избирательных участков в России.

Зарегистрировано 30 млн 311 тыс. 492 избирателя.